



30. April 2026

Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen: Einladung zur Mitgliederversammlung

Zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen lädt die Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen für Mittwoch, den 20. Mai, 19.00 Uhr, in den Ratsstuben-Saal in Geretsried ein.





Falls die Mitgliederversammlung zum angegebenen Zeitpunkt nicht beschlussfähig ist, wird sie mit der gleichen Tagesordnung für den 20. Mai um 19.30 Uhr angesetzt und ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten als beschlussfähige Mitgliederversammlung abgehalten. Auf der Tagesordnung stehen nach den Berichten der Vorsitzenden, der Referatsleiter, des Vermögensverwalters und der Rechnungsprüfer auch Neuwahlen. Die Isartaler Adjuvanten umrahmen die Rechenschaftsberichte und Neuwahl des Vorstandes musikalisch und lassen den Abend zusammen mit Ihnen gemütlich ausklingen.Falls die Mitgliederversammlung zum angegebenen Zeitpunkt nicht beschlussfähig ist, wird sie mit der gleichen Tagesordnung für den 20. Mai um 19.30 Uhr angesetzt und ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten als beschlussfähige Mitgliederversammlung abgehalten. Der Vorstand

Schlagwörter: Bad Tölz – Wolfratshausen, Geretsried, Mitglied

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