Kommentare zum Artikel

1 • Doris Hutter schrieb am 07.09.2017, 19:06 Uhr:

Was für eine gute Idee, Herrn Dr. Froese nach Dinkelsbühl zum Heimattag mitzunehmen, geehrte Frau Negura!

Was für ein Glück für uns Siebenbürger Sachsen, dass Herr Dr. Froese für Schloss Horneck Feuer gefangen hat!

Wie schön, dass beide sich so großartig für unser Kulturzentrum einbringen! Herzlichen Dank!



Den Zweiflern wünsche ich ein frohes Erwachen.

Auch, weil trotz mancher Unkenrufe immer wieder auch Wunder geschehen.

