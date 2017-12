Kommentare zum Artikel

1 • kokel schrieb am 28.12.2017, 15:02 Uhr:

Ich bin immer wieder begeistert, wenn es sich um den Mut von Menschen handelt, die Außergewöhnliches realisieren. Hut ab!



Etwas bleibt für mich doch rätselhaft: Weshalb sollte jemand in Traurigkeit verfallen, wenn er ein Ziel erreicht hat??? Für einen Bergsteiger gehen die Gipfel doch nie aus! In der Kategorie des Pik Lenin würde ich den Mount McKinley (Denani), Aconcagua oder den Kampir Dior (Karakorum) nennen - bei Bedarf auch noch andere. Also: Auf zu neuen Höhen!