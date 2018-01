Urzelfasching in Augsburg und Urzellauf in Großschenk

Liebe Großschenker! Läw Schoinker, oalent geadet em noen Giur 2018! Zu folgenden Terminen 2018 laden wir euch alle herzlich ein:

Urzeln mit Narrenwagen in Großschenk 2017. Foto: Elmar Wolff

Urzeln in Großschenk 2017. Foto: Wieland Wolff

: Schenker Urzelfasching in Augsburg: Urzellauf in Großschenk: Teilnahme am Trachtenumzug des Heimattages in Dinkelsbühl: 20. Großschenker Treffen in HeilbronnUnsere spätmittelalterliche Tradition – Urzelfasching mit Narrengericht – lebt in Augsburg und in Großschenk! Anmeldungen für Großschenk bitte bei Hauptorganisator Michael Gottschling jun. unter Telefon in Deutschland: (0152) 57922841 und/oder E-Mail: miki84 [ät] gmx.net.Für den Heimattag in Dinkelsbühl bitte bei Sigrid Alzner (Wolff) unter Telefon: (07771) 61874 oder E-Mail: jhsalzner [ät] web.de anmelden.Das große Großschenker Treffen am 9. Juni findet im gewohnten Saal in Heilbronn/Frankenbach statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Duo „Variation Tanz“ mit unserem Landsmann Edgar Wolff und Roswitha Martini. Eine Kostprobe von ihnen konnten wir bereits zu Pfingsten in der großen Schranne in Dinkelsbühl genießen. Bitte allen Bekannten und Freunden weitersagen. Für Unterstützung, Beiträge und Programmvorschläge sind wir sehr dankbar. Wir hoffen und wünschen uns, dass zu diesem großen Jubiläumstreffen besonders viele gut gelaunte Teilnehmer kommen! Motiviert auch eure Kinder, Enkel und Urenkel zum Mitmachen. Nur so können wir unsere Gemeinschaft genießen und aufrechterhalten.Einladungen folgen demnächst und werden auch unter http://www.siebenbuerger.de/ortschaften/grossschenk/nachrichten zu finden sein.

Hermann Wolff