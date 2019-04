Hamrudner Treffen 2019

Das diesjährige Hamrudner Treffen fand am 16. Februar in Laimering bei Dasing statt. Im Zuge der Begrüßung konnte unser Vorsitzender Horst Bretz Aktuelles aus Hamruden berichten. Nach seinen Ausführungen zum Tagesablauf hatten alle die Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen ausgiebig zu unterhalten und interessante Gespräche untereinander zu führen. Die Andacht von Pfarrer Hans Sekes gab der Veranstaltung einen besinnlichen Rahmen. Es wurde der Verstorbenen gedacht, die uns seit dem letzten Treffen verlassen haben. Pfarrer Sekes ging auf die Freude des Lebens und des Miteinanders ein. Dass er wie immer die richtigen Worte fand, konnte man an den Reaktionen der Besucher erkennen.

Trachtengruppe Hamruden mit Ilse Welther (4. von links). Foto: Wieland Weiss

Nach dem traditionellen Trachtenaufmarsch konnte die Vorsitzende des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V., Ilse Welther, in unserer Mitte begrüßt werden. Ihre Anwesenheit hatte einen ganz besonderen Grund, eine außergewöhnliche Ehrung stand bevor. Unser Vorsitzender Horst Bretz nahm unter dem Beifall der Anwesenden die Silberne Ehrennadel des HOG-Verbandes entgegen und somit fand seine 20-jährige Amtszeit als Vorsitzender der HOG Hamruden eine würdige Anerkennung. In ihrer Laudatio konnte Ilse Welther nur stichwortartig auf die Themen eingehen, mit denen sich der Vorstand befasst hat und welche maßgeblich von Horst geprägt wurden: Sanierung und Umbau des Pfarrhauses Hamruden zu Gästehaus und Begegnungsstätte; Einsetzung der Verwaltung des Beherbergungsbetriebes; Initiator der Hamriedner Niurichten; Organisation der Friedhofspflege; Versand der Weihnachtsgeschenke für die Hamrudner vor Ort; Planung und Umsetzung der Teilnahme an der Haferlandwoche; Förderung der Hamrudner Trachtengruppe beim Heimattag in Dinkelsbühl; Organisation der Treffen in Hamruden und Deutschland; Initiator des Antrages zur Sanierung der Kirchenburg; Stellvertretender Vorsitzender der HOG-Regionalgruppe Repser und Fogarascher Land.Gegen 17.30 Uhr überraschten uns Siegrid Hallass und Peter Sadler mit dem Sketch „Honnes uch sen Frau“. Von der gelungenen Aufführung des lustigen Einakters waren alle sehr begeistert. Der Saal war erfüllt von Heiterkeit und einer freudigen Atmosphäre, die noch den ganzen Abend anhielt. Nach einem Abendessen in Büfettform kamen die vielen Tanzbegeisterten auf ihre Kosten. Der Alleinunterhalter Reinhold Simonis alias „SIM – Tanzmagnet“ traf mit seinen Liedern genau den Geschmack der Anwesenden. So ist es kein Wunder, dass bis weit nach Mitternacht gefeiert und gelacht wurde. Während einer Tanzpause kam dann noch hoher Besuch aus der Vergangenheit: Elena (Elfriede) und Nicolae (Peter) Ceaușescu gaben ihre Ansichten zum Besten. Alle waren sich nach einem langen Tag einig, es war ein schönes und sehr kurzweiliges Fest! An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Teilnehmern und Organisatoren recht herzlich für das Dabeisein, für den Einsatz und für die Vorbereitung des Treffens. Nach so einem gelungenen Tag sind wir sicher, dass es noch viele Hamrudner Zusammenkünfte geben wird.

Der Vorstand