Mitgliederversammlung HOG Großscheuern Nachbarschaft Ingolstadt

Am 10. März fand die alljährliche Mitgliederversammlung der HOG Großscheuern Nachbarschaft Ingolstadt e.V. im Sportheim Gaimersheim statt. Der Vorstandsvorsitzende Udo Müller begrüßte 95 gut gelaunte Mitglieder und besonders die Ehrengäste Manfred Binder (Vorsitzender der Kreisgruppe Ingolstadt), Johann Grau (Ehrenvorsitzender HOG Großscheuern Bundesebene), Stefan Groß (Ehrenvorsitzender HOG Großscheuern Nachbarschaft Ingolstadt) sowie die Siebenbürger Blaskapelle Ingolstadt unter der Leitung von Thomas Schieb und Simon Drothler.

Udo Müller, 1. Vorsitzender HOG Großscheuern Nachbarschaft Ingolstadt, Johann Grau, 90-jähriger Jubilar und Ehrenvorsitzender HOG Großscheuern Bundesebene, Stefan Groß, Ehrenvorsitzender HOG Großscheuern Nachbarschaft Ingolstadt (von links). Foto: Gerhard May

Auf der Tagesordnung standen die neue Datenschutzverordnung, relevant für unseren Verein, Aktivitätsberichte des vergangenen Jahrs, Kassen- und Kassenprüferberichte, die neue Homepage unseres Vereines, Ehrung unserer verstorbenen Mitglieder und Aussprachen zu den einzelnen Themen. Nach einer kurzen Pause, in der jedes Mitglied ein Essen und Getränk erhielt, legte man gemeinsam die Veranstaltungen für 2019 fest (s.u.).Mit dem 11. Punkt der Tagesordnung erfolgten die Ehrungen unserer Jubilare. Traditionell werden Mitglieder mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent von unserem Vorsitzenden Udo Müller geehrt, die ihren 50., 60. und 70. Geburtstag erfüllt haben. Müller dankte ihnen vor allem für das Engagement und die langjährige Mitgliedschaft in unserem Verein. Die 80- und sogar ein 90-jähriges Mitglied, Johann Grau (geb. am 3. 1. 1929), wurden von Stefan Groß mit einer besonderen Ehrenurkunde und einem Geschenk geehrt. Groß dankte Johann Grau vor allem für seine jahrzehntelangen Verdienste für die Großscheuerner Gemeinschaft. Wir wünschen den Jubilaren Gesundheit, alles Gute und ein „Vergelt’s Gott“!Von den geplanten Veranstaltungen hob Udo Müller unser 21. Großscheuerner Treffen auf Bundesebene hervor, Stefan Groß berichtete über den aktuellen Stand der Resolution gegen Kürzungen der Aussiedlerrenten. Unser Verein in Ingolstadt hat zurzeit 248 Mitglieder. Alle Landsleute sind bei unseren Festen herzlich willkommen. Das Großscheuerner Jugendwochenende in Rauhenstein wird organisiert von Gerhard Stock, 1. Vorsitzender der HOG Großscheuern Nachbarschaft Frankfurt. Beide Vereine, Ingolstadt und Frankfurt, möchten sich in Zukunft intensiv mit der Jugendarbeit in den Nachbarschaften beschäftigen, da die Zukunft unserer Vereinsarbeit, Erhaltung und Pflege unseres Kulturgutes in den Händen unserer Jugend liegt! Anmeldungen zum Jugendwochenende nimmt Gerhard Stock, E-Mail: g.michael.2262[ät]gmail.com, entgegen.Mit heimatlichen Klängen der Siebenbürger Blaskapelle Ingolstadt, die zu Beginn und in der Pause aufspielte, ging ein sehr schönes Treffen zu Ende. Allen sei nochmals für ihr Kommen gedankt; wir freuen uns sehr, den ein oder anderen bei unseren Festen wieder begrüßen zu dürfen.

Gerhard May

Termine 2019

Jugendworkshop vomin Rauhenstein, ThüringenTrachtenumzug beim Heimattag amin DinkelsbühlGrillfest/Sommerfest amauf dem Sportgelände des SB Schutter IngolstadtHerbstfest/Trachtenumzug amin Ingolstadt21. Großscheuerner Treffen amin der Nibelungenhalle/ KleinmehringWeihnachtsfeier amin der Sportgaststätte GaimersheimWeihnachtsball amin der Sportgaststätte Gaimersheim