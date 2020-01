1. Januar 2020 Druckansicht

Erste Adventsfeier der HOG Trappold

Der Nikolaus war schon ein paar Tage früher da! Und zwar bei der Adventsfeier der HOG Trappold in Mammendorf am 1. Dezember 2019. Am ersten Advent waren nämlich alle Trappolder zu einer kleinen Feier eingeladen.

Der Einladung folgten weit über 100 Trappolder, und so wurde aus der kleinen eben eine große Feier, und viele zusätzliche Tische und Bänke mussten aufgestellt werden. Die vielen Kinder freuten sich über den Nikolaus und die Päckchen, die er verteilte. Es wurde gesungen, Gedichte wurden aufgesagt und Geschichten erzählt, Plätzchen und Kuchen wurden gegessen und gegen 18.00 Uhr verabschiedete man sich in eine selige Weihnachtszeit. Es war ein wunderschöner und rundum gelungener Nachmittag und der Vorstand bedankt sich bei allen kleinen und großen Helfern. Monika Bielz Bei der ersten Adventsfeier der HOG Trappold freuten sich die vielen Kinder über den Nikolaus und die Päckchen, die er verteilte. Foto: Gerhard Zerwes

