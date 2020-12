Weihnachtsgruß des HOG-Verbandes

Liebe Landsleute, ein sehr bewegtes und äußerst ungewöhnliches Jahr neigt sich seinem Ende entgegen, also ist es wieder Zeit für eine rückschauende Bilanz und vorausschauende Planung.

HOG-Verbandsvorsitzende Ilse Welther

Fast bei jeder auf unserer Homepage angekündigten Veranstaltung nach März 2020 stehen Vermerke wie „Termin abgesagt“. Dennoch haben zahlreiche Treffen stattgefunden, sei es in kleinem und kleinstem Kreis, also der allgemeinen Lage angemessen, oder mittels moderner Kommunikationsmittel in einer großen virtuellen Gemeinde. Die Vorstandsmitglieder des HOG-Verbands hatten Mitte März schon einige Treffen in Siebenbürgen geplant und mussten ihre Teilnahme dort kurzfristig absagen.Abgesagt wurde auch unsere für den 23.-25. Oktober geplante Fachtagung im Heiligenhof in Bad Kissingen. Allerdings war uns das Thema „Netzwerke – von, mit und für Siebenbürger Sachsen“ so wichtig, dass wir uns entschlossen, vorgesehene Beiträge in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Die unter http://hog-verband.de/aktivitaeten-vorstand einsehbaren Unterlagen erfreuen sich guten Zuspruchs und wir haben zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten. Auch viele Gottesdienste unserer Heimatkirche EKR wurden digital gefeiert.Wir alle haben uns, bildlich gesprochen, in unsere individuelle Kirchenburg zurückgezogen und dort den drohenden äußeren Gefahren getrotzt. Es ist absehbar, dass die Einschränkungen noch einige Zeit andauern werden, dass wir also noch länger von den Vorräten in unserer „Speckkammer“ zehren müssen. So wie nach dem Winter wieder ein Frühling kommt, werden wir uns hoffentlich bald wieder auch in größerer Gemeinschaft ttreffen, unsere Feste feiern und Freundschaften pflegen können. Bis dahin bleibt uns nicht der Geist der Furcht, sondern der Wunsch nach Kraft, Liebe und Besonnenheit (2. Tim. 1.7) sowie die Zuversicht, dass wir auch diese Herausforderung überwinden werden. Das Jahr 2020 war neben zahlreichen Absagen gekennzeichnet durch physischen Abstand, aber zum Glück auch durch geistige oder emotionale Nähe. Gerade dadurch, dass wir konsequent die einschlägigen Vorschriften und Empfehlungen befolgen, schützen wir uns selbst und damit in erster Linie unsere Kontakte, Freunde, Verwandte, Nachbarn, eben unsere Gemeinschaft.Was steht im kommenden Jahr 2021 an? Unter dem leider noch nicht verzichtbaren Vorbehalt, dass diese Veranstaltungen stattfinden können: das Pfingsttreffen in Dinkelsbühl vom, das Sachsentreffen in Großau (Cristian) bei Hermannstadt am, die Fachtagung und Mitgliederversammlung des HOG-Verbands im Heiligenhof in Bad Kissingen vomsowie zahlreiche aus diesem Jahr 2020 verschobene HOG-Treffen, sei es in Deutschland oder in Siebenbürgen. Und natürlich die Planungen zum in den August 2022 verschobenen nächsten Großen Sachsentreffen. Wir werden zu gegebener Zeit aktuelle Informationen über diese Veranstaltungen bereitstellen und empfehlen daher, regelmäßig unsere Homepage http://hog-verband.de zu besuchen.Euch und euren Lieben wünschen wir angenehme, besinnliche Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr 2021. Bleiwt gesangd uch monter!

Der Vorstand eures HOG-Verbands