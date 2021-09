22. September 2021

Sommergottesdienst in Zied

Nach Monaten der Unruhe um COVID und der vorgeschriebenen Reiseeinschränkungen hatten sich mal wieder viele Sommersachen aus Zied und Umgebung angekündigt. Um dies auch gebührend zu feiern, bat ich Pfarrerin Astrid Hoffmann, die auch für unseren Ort zuständig ist, mit uns eine Abendandacht in der Zieder Kirche zu feiern. Aufgrund kurzfristigen Urlaubsantritts musste eine andere Lösung her, die mit Pfarrer Michael Reger aus Kerz gefunden wurde. Sein Versprechen, das er uns seit längerer Zeit gegeben hatte, wurde am Donnerstag, dem 5. August, eingelöst.

Besucher des Gottesdienstes in der evangelischen Kirche Zied. Fotoarchiv: Friedrich Rottmann Nachdem die Vorbereitungen für den Gottesdienst getätigt waren, dabei gilt mein Dank allen beteiligten Helfern, läuteten (nach drei Jahren) um 18.00 Uhr die Glocken zum Gebet. Alle waren überwältigt, als das Mittelschiff der Kirche sich langsam füllte. 46 Sommergäste aus Zied und Umgebung folgten dem Ruf der Glocke. Die musikalische Begleitung des Gottesdienstes übernahm Wilhelm Ehrlich an der Orgel, das Ein- und Ausgangslied er und sein Sohn Markus mit ihren Klarinetten.



Das Thema der Begrüßung bzw. Predigt hatte Pfarrer Reger hervorragend gewählt und uns allesamt mit seinen warmen Worten bewegt. Als Vorsitzender des Vereins bedankte ich mich bei ihm im Namen aller Anwesenden. Nach kurzen organisatorischen Ankündigungen wurde auch der Verstorbenen der letzten Jahre gedacht und deren Namen erwähnt. Allesamt waren aktive Mitglieder, die eine Lücke hinterlassen haben: Michael Rothmann (1), Alida und Wilhelm Ehrlich (9), Maria und Rudolf Salmen (36), Michael Salmen (108 – Frankfurt) und Daniel Bartel (120). Gott schenke ihnen die ewige Ruhe.



Nachdem uns die Großfamilie Pitters zwei Tage zuvor in Zied besucht hatte, war die Überraschung umso größer, als Familie Kummer an diesem Abend in Zied vorbeischaute. Wir wünschen beiden ehemaligen Zieder Pfarrerfamilien viel Gesundheit und weiterhin ein erfülltes Rentnerdasein.



Nach den gegenseitigen Begrüßungen auf dem Kirchhof ging es geschlossen in die Pension (Zied 11), wo Essen und Getränke serviert wurden. Ein unterhaltsamer, bewegender Abend fand gegen Mitternacht sein Ende. Eine ähnliche Veranstaltung ist auch für die nächsten Jahre angedacht. Weitere Bilder finden Sie auf der Ortschaftenseite Zied unter www.siebenbuerger.de Friedrich Rottmann

Schlagwörter: Siebenbürgen, Zied, Gottesdienst, Gemeinschaft, Treffen

