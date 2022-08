Einladung zum 14. Brenndorfer Treffen

Der 14. Nachbarschaftstag der Brenndorfer findet am Samstag, dem 24. September, und Sonntag, den 25. September 2022, in Brackenheim bei Heilbronn statt. Dazu lädt der Vorstand der „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ alle Landsleute und deren Freunde ein.

Die verjüngte Blaskapelle Brenndorf spielte am 26. September 2015 im Bürgerzentrum in Brackenheim erstmals unter der Leitung von Holger Darabas. Foto: Petra Reiner

Wie vor vier Jahren findet man sich am Samstag, etwa ab 9.00 Uhr, im Bürgerzentrum Brackenheim, Au­straße 21, ein, wo auch der Gottesdienst um 10.30 Uhr abgehalten wird. Es predigt Pfarrer Helmut Kramer. Der Kirchenchor Brenndorf unter der organisatorischen Leitung von Detlef Copony (Dirigentin: Melitta Wonner) wird den Gottesdienst mitgestalten. Die Mitglieder des Kirchenchores werden gebeten, sich um 9.30 Uhr zu einer Probe im Untergeschoss des Bürgerzentrums einzufinden.Das Treffen ist, wie immer, hauptsächlich der Begegnung, dem zwanglosen Gedanken- und Erfahrungsaustausch gewidmet. Deshalb wird der „offizielle Teil“ des Treffens (nach dem Mittagessen) bewusst kurz gehalten. Geplant sind ein Grußwort des Brackenheimer Bürgermeisters Thomas Csaszar, des Vorsitzenden des Ortsforums Brenndorf Manfred Copony sowie eine Mitgliederversammlung mit einem kurzen Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Siegbert Bruss und Neuwahlen. Gegen 15.45 Uhr wollen wir Kaffee trinken. Dazu gibt es Baumstriezel von Annerose Kloos, der im Eintrittspreis enthalten ist. Unsere Frauen können natürlich selbst gebackenen Kuchen mitbringen.Mit Blasmusik erfreut ab 16.00 Uhr die Blaskapelle Brenndorf unter der Leitung von Holger Darabas (siehe Aufruf an die Musiker weiter unten). Die „Strings“-Musikband spielt von 20.00 bis 1.00 Uhr zum Tanz auf. Ebenfalls in Brackenheim findet das Klassentreffen des Jahrgangs 1963/64 statt.Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder zum Treffen mitzubringen. Der Eintritt für Kinder bis 14 Jahren ist frei. Wir wollen, dass die junge Generation in das Geschehen des Treffens einbezogen wird. Um das Treffen planen zu können, werden alle Teilnehmer gebeten, sich bis zum 31. August bei unserem Organisationsreferenten Volker Kreisel, Landhausstraße 36/1, 73773 Aichwald, E-Mail: kv044869 [ät] gmx.de, anzumelden.

Der Vorstand

An die Musiker der Blaskapelle Brenndorf

Mit Freuden kann ich euch mitteilen, dass wir am 24. September bei unserem Treffen in Brackenheim musizieren werden. In diesen äußerst komplexen Zeiten ist das alles nicht selbstverständlich, aber gemeinsam haben wir eine gute Lösung für dieses Fest gefunden. Wir treffen uns zum Proben am Freitag, dem 23. September, um 18.00 Uhr im Bürgerzentrum, Austraße 21, in Brackenheim. Unser Auftritt am Samstag, dem 24. September, beginnt um 16.00 Uhr und dauert voraussichtlich bis 19.00 Uhr. So alles gut geht, erhalten wir noch musikalische Unterstützung von siebenbürgischen Kollegen aus dem Raum Heilbronn, desgleichen appelliere ich an alle noch aktiven Brenndorfer Musikanten, sich am Freitag oder Samstag in Brackenheim einzufinden, um gemeinsam ein paar schöne Stunden zu verbringen. Bedanken möchte ich mich bei Siegbert Bruss und Helmut von Hochmeister für ihre außerordentliche Hilfe, ohne sie wäre unser Musizieren ein Wunsch geblieben. Ich wünsche uns allen ein gutes Beisammensein und hoffe auf eine rege Beteiligung seitens aller Brenndorfer Musiker.

Holger Darabas, Dirigent der Blaskapelle Brenndorf