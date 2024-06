Ziekerball der Blaskapelle Landshut

Der traditionelle Frühlingsball der Siebenbürger Blaskapelle Landshut, bekannt als „Ziekerball“, fand dieses Jahr wieder im Bürgersaal von Altdorf statt. Bei kaltem und regnerischem Aprilwetter trafen die Gäste kurz nach 16.00 Uhr mit ihren Ziekern ein, gefüllt mit köstlichen regionalen und selbst gemachten Speisen und Getränken.

Siebenbürger Blaskapelle Landshut beim Ziekerball Foto: Otto Wellmann

An der Bar gab es Wein, Bier, Prosecco, Aperol-Spritz und alkoholfreie Getränke. Dank der großzügigen Kuchenspenden konnte man leckere Stücke vom Büfett zum Kaffee genießen. Um 17.00 Uhr eröffnete die Blaskapelle den Ball und kurz darauf schwangen schon die ersten Tanzlustigen das Tanzbein. Bernd Breit hielt die Ansprache im Namen der abwesenden Vorsitzenden der Kreisgruppe Landshut, Kerstin Arz, während der Vorsitzende des Landesverbands Bayern, Werner Kloos, die Bedeutung solcher Veranstaltungen für den Zusammenhalt der Gemeinschaft betonte und den Helfern und Mitwirkenden dankte.Unsere Jugend- und Erwachsenentanzgruppe führten je zwei Volkstänze auf. Danach wurde gemeinsam getanzt, und zwar die „Sternpolka“ und die „Reklich Med“, an denen auch begeisterte Gäste teilnahmen. Der Einmarsch der „Zieker“ läutete den gemütlichen Teil des Abends ein. Jeder packte aus seinem Korb die Leckereien aus, stärkte sich bei Speis und Trank, um bis zum Ende durchzuhalten. Für die entsprechende Tischmusik sorgte die Kapelle mit Stücken wie der Ouvertüre „Meine Königin“ und einem Potpourri bekannter Strauss-Melodien. Die kurze Pause, in der auch die Musiker sich stärkten, nutzte Katharina Platz, um das lustige Gedicht „Der Ainderschied“ (Der Unterschied) von Karl-Gustav Reich vorzutragen.Obwohl dieses Jahr weniger Besucher kamen, war die Stimmung im Saal hervorragend. Es wurde bis fast Mitternacht getanzt und gesungen. Nach dem gemeinschaftlich zu den Klängen der Blaskapelle gesungenen Lied „Wahre Freundschaft“ wurde der Saal aufgeräumt, ehe sich alle müde, aber glücklich auf den Heimweg machten.An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön meinerseits an meine Musiker, die ihr Bestes gegeben haben, um für gute Stimmung zu sorgen, sowie auch an unsere fleißigen Helferinnen, die uns immer wieder tatkräftig unterstützen, sei es beim Aufbau, Barbetrieb, Bedienung oder Aufräumen.Das nächste große Ereignis der Siebenbürger Sachsen in Landshut ist das Kronenfest, welches am 13. Juli wie gewohnt in der alten Ziegelei in Altdorf stattfindet. Wir warten auf euch!

Otto Wellmann, Leiter der Blaskapelle Landshut