Wandkalender 2023 der Heimatgemeinschaft Mediasch

Der Wandkalender der Heimatgemeinschaft (HG) Mediasch ist nunmehr in drei aufeinanderfolgenden Jahren erschienen, deshalb kann man schon von den Anfängen einer Tradition sprechen, worüber wir glücklich sind. In diesen unruhigen Zeiten wird leider fast alles teurer – unser Kalender jedoch nicht! Deshalb freuen wir uns, heute den neuen Kalender für das Jahr 2023 zum alten Preis vorzustellen.

Dieses Mal begeben wir uns auf einen fotografischen Spaziergang durch die Stadt, den Blickwinkel stets auf abwechslungsreiche Motive gerichtet. Unser Wandkalender „Mediasch – ein buntes Stadtportrait“ ist wieder im DIN A4-Querformat gestaltet, bunt und 14 Seiten stark.Allen Mitgliedern unserer Heimatgemeinschaft schenken wir einen Kalender als Zeichen des Dankes für ihre Treue und Unterstützung. Er wird zusammen mit der Dezemberausgabe des Mediascher Infoblattes per Post versandt. Wie alle Vereine freuen wir uns, wenn unsere Gemeinschaft stetig wächst, wenn neue Mitglieder unsere Ziele unterstützen und sich auch gerne aktiv an der Umsetzung unserer Projekte beteiligen. Allen denjenigen, die sich in der Zeit von November 2022 bis Januar 2022 entschließen, der HG Mediasch beizutreten, schenken wir den Kalender zur Begrüßung.Für alle anderen Interessenten ist der Kalender für 7,00 Euro zuzüglich Versandkosten erhältlich, solange der Vorrat reicht. Bestellungen können per E-Mail an: kalender [ät] mediasch.de gerichtet werden.An dieser Stelle wünschen wir allen Mediaschern, allen Freunden und Unterstützern der HG Mediasch, aber auch allen Lesern der Siebenbürgischen Zeitung eine gesegnete Adventszeit!

hd