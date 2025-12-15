



15. Dezember 2025

Wandkalender 2026 der Heimatgemeinschaft Mediasch

Mediasch Wie schnell das Jahr vergeht, merkt man nicht zuletzt daran, dass die neuen Kalender eintrudeln. Und in diesem Jahr ist auch der Wandkalender der Heimatgemeinschaft (HG) Mediasch, der nun schon seit sechs aufeinanderfolgenden Jahren erscheint, richtig früh verfügbar! Und eine weitere gute Nachricht haben wir parat: Selbst, wenn in diesen unruhigen Zeiten fast alles teurer wird – auf unseren Kalender trifft dies jedoch nicht zu! Wir freuen uns, auch in diesem Jahr den neuen Kalender für das Jahr 2026 zum alten Preis anbieten zu können.

Wir freuen uns, dass vier von den fünf Fotografen, die zu dem Kalender beigetragen haben, in Mediasch leben und uns Gelegenheit geben, daran teilzuhaben, was es in dem uns so vertrauten Kirchenkastell zu entdecken gibt, wenn man sich eingeladen fühlt, mit uns zu dem „Rundgang zur Margarethenkirche“ in Mediasch aufzubrechen. Unser Wandkalender ist wieder im DIN A4-Querformat gestaltet, bunt und 14 Seiten stark.



Allen Mitgliedern unserer Heimatgemeinschaft schenken wir einen Kalender als Zeichen des Dankes für ihre Treue und Unterstützung. Er wird zusammen mit der Dezemberausgabe des Mediascher Infoblattes per Post versandt.



Wie alle Vereine freuen wir uns, wenn unsere Gemeinschaft stetig wächst, wenn neue Mitglieder unsere Ziele unterstützen und sich auch gern aktiv an der Umsetzung unserer Projekte beteiligen. Allen, die sich in der Zeit von Dezember 2025 bis März 2026 entschließen, der HG Mediasch beizutreten, schenken wir den Kalender zur Begrüßung.



Für alle anderen Interessenten, die nicht Mitglieder der HG sind, ist der Kalender in Kürze für 7,00 Euro zuzüglich Versandkosten erhältlich, solange der Vorrat reicht. Bestellungen nehmen wir gern per E-Mail entgegen an: kalender[ät]mediasch.de.



