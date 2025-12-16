



16. Dezember 2025

Die Kirchenburgen 2026 – Siebenbürgen aus der Vogelperspektive

Ab sofort kann der Kirchenburgenkalender 2026 bestellt werden – ein besonderer Schatz für alle, die Siebenbürgen lieben. Er zeigt die historischen Kirchenburgen des Landes überwiegend in Luftaufnahmen und bringt Architektur, Lage sowie die Schönheit dieser Bauwerke eindrucksvoll zur Geltung.

Titelbild des Kalenders: Schweischer. Foto: Alexander Kloos Für das kommende Jahr wurden zwölf bekannte wie auch weniger bekannte Kirchenburgen ausgewählt: Rode, Meeburg, Dobring, Galt, Rohrbach, Honigberg, Schweischer, Keisd, Malmkrog, Abtsdorf, Bussd bei Mediasch und Zendersch. Die großformatigen Fotografien laden dazu ein, kunstvolle Portale, alte Türen und weitläufige Umfriedungen aus einer Perspektive zu entdecken, die man sonst selten zu sehen bekommt. Ergänzt werden sie durch Detailaufnahmen und kurze Texte, die Geschichte, Architektur und Besonderheiten jeder Stätte lebendig machen.



Der Kalender kostet 8,00 Euro (zuzüglich Versandkosten) und kann per Mail an info[ät]kulturerbe-kirchenbur gen.de bestellt werden. Mit jedem Exemplar unterstützen Sie direkt die Arbeit des Vereins, der sich für den Erhalt der Kirchenburgen einsetzt und damit ein Stück siebenbürgisch-sächsisches Kulturerbe bewahrt. Der Kirchenburgenkalender 2026 eignet sich hervorragend, sich selbst oder anderen eine Freude zu machen. Jeden Monat lädt er dazu ein, die Schönheit und Geschichte dieser einzigartigen Bauwerke neu zu entdecken.

