Gelungener Faschingsball der HOG Deutsch-Zepling

Mit Helau und Alaaf konnten die Tanzgruppen der HOG Deutsch-Zepling ihre Gäste am 28. Januar in den Lechtalstuben in Rehling begrüßen. Nach dreijähriger Coronapause und zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder in Rehling fanden sich Bekannte, Freunde und Gäste von nah und fern ein, um ein schönes Fest zu feiern.

Die Jugendtanzgruppe der HOG Deutsch-Zepling (links) zeigte Hip Hop beim ­Faschingsball in Rehling. Mit ihrer Tanzaufführung zauberte die Kindertanzgruppe (rechts) die Zuschauer in ihre Märchenwelt. Foto: Susi Modjesch

In guter Zusammenarbeit wurde dem Wirt beim Herrichten der Tische und Dekoration geholfen, die eigene Bar aufgestellt, Licht und Technik vorbereitet. Eingestimmt wurden die Gäste von der „Franz Schneider Musik“, es folgte der Auftritt der Kindertanzgruppe. Mit Tänzen zu „Die Schöne und das Biest“, „Aschenputtel“ und „Cinderella“ wurden die Gäste emotional und bildlich in die Märchenwelt entführt. Für gekonntes und gefühlvolles Tanzen gab es verdienten Applaus. Ein Hip Hop rundete die Aufführung ab und die Jüngsten machten die Tanzfläche wieder frei. Es wurde getanzt, auch viel erzählt, denn die Wiedersehensfreude war groß! Dann folgte der große Auftritt der Jugend! Die Weltreise! Von München über Österreich und Griechenland mit Zwischenstopp in Kuba landete man endlich sicher in Amerika; zurück über Rumänien! Die Gäste erlebten einen Zillertaler, Sirtaki, Line Dance, Cha Cha Cha, drei Hip Hop-Tänze. Eine Tanzüberraschung jagte die nächste. Figurenreiche, abwechslungsreiche Abschnitte im Hip Hop, gespickt mit hohem Tempo, waren das Highlight der 20-minütigen Show. Überwältigt von dem Tanz machten die Gäste beim rumänischen Flashmob gerne mit. Es gab viel Applaus und eine Zugabe. In bester Stimmung folgte die Maskenprämierung und die Jury (Frauke Weinisch, Hannelore Scheiber, Adelheid Kellinger und Jürgen Schnabel) brauchte nicht lange, um die besten Masken zu finden. Den 3. Platz machte die Pioniergruppe aus Ingolstadt, den 2. Platz eine besonders auffallend gekleidete Bedienung und den 1. Platz gewann der Hausmeister. Er erhielt den Preis nicht nur für die originelle Maske, sondern auch für seine Darstellung. Es wurde ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.Ganz herzlich wird hiermit der Elterngruppe für Organisation, Auf- und Abbau der Kulissen gedankt, der Kindertanzgruppe und Sarah Dengel für die Proben und die tolle Aufführung und der Jugend für die aufwändige Show. Viele tolle Ideen und Probestunden wurden dafür verwendet mit sehr gelungenem Ergebnis. Dank an Samara Modjesch und Co. Für gute Stimmung auf dem Parkett sagen wir Franz Schneider herzlichen Dank! Besonderer Dank geht an Dieter Gassner für die Gestaltung der Einladungen, die Lichteffekte beim Ball und die Technik sowie auch als Internetreferent. Es war ein sehr erfolgreicher Faschingsball!

Rosemarie Schwarz