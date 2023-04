HOG Großscheuern/Nachbarschaft Ingolstadt: Mitgliederversammlung mit Jahresrückblick 2022

Am 19. März fand die Mitgliederversammlung der HOG Großscheuern/Nachbarschaft Ingolstadt in Böhmfeld statt. Der Vorsitzende Udo Müller begrüßte die Mitglieder und Ehrengäste, darunter Manfred Binder, Vorsitzender der Kreisgruppe Ingolstadt des Verbands der Siebenbürger Sachsen, Hans-Martin Gräf, stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Ingolstadt und Genealoge in der HOG Großscheuern/Ingolstadt, Stefan Groß, Ehrenvorsitzender der HOG Großscheuern auf Bundesebene, mit Ehefrau. Udo Müller erfreute die Anwesenden mit dem Gedicht „Muttersprache – schönste Sprache“, verfasst von der Mundartdichterin Maria Gierlich-Gräf (verstorben im August 2021) aus Großscheuern. Uwe Grau, stellvertretender Vorsitzender der HOG Großscheuern/Ingolstadt, berichtete von der Teilnahme am Trachtenumzug des Heimattags 2022 in Dinkelsbühl (50 Trachtenträger aus den Nachbarschaften Ingolstadt und Frankfurt) mit Begleitung der Landshuter Blaskapelle (Leitung Otto Wellmann).

Der neue Vorstand der HOG Großscheuern/Nachbarschaft Ingolstadt 1992 e.V., jeweils von links, hintere Reihe: Hans-Martin Gräf, Reinhard Guist, Hans-Uwe Grau, Johann Müller, Simon Müller, Daniel Roth, Anna-Rita Guist, Christian Grau; vordere Reihe: Regina Müller, Helga Müller, Margot Roth, Helmut Hiesch, Stefan Groß, Gerhard May, Udo Müller (Vorstand nicht vollzählig). Foto: Sebastian Bussner

Udo Müller informierte über die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen am 9. Juli in Ingolstadt. Die gewählten Vorstandsmitglieder stellten sich wieder für vier Jahre zur Wahl (2022-2026). Neu dazugekommen sind Helga Müller (Frauenreferat) und Johannes Guist (Kulturreferat Musik). Susanna Roth und Lukas Groß schieden aus Altersgründen aus. Susanna Roth war 28 Jahre ununterbrochen Mitglied des Vorstands und hatte in dieser Zeit verschiedene Aufgaben. Hauptsächlich war sie für die Einnahmen von Spendengeldern zur Renovierung und Pflege von Kirche und Friedhof in Großscheuern zuständig. Lukas Groß war 37 Jahre ununterbrochen Mitglied des Vorstands und hat als Schriftführer und vor allem als Genealoge Außergewöhnliches geleistet. Udo Müller dankte beiden für die jahrzehntelange hervorragende Arbeit und verabschiedete sie mit Geschenken in den wohlverdienten Ruhestand. Nach der Mitgliederversammlung fand am gleichen Ort unser alljährliches Sommer/-Grillfest statt. Rund 350 Gäste von nah und fern feierten bei herrlichem Sommerwetter nach drei Jahren pandemiebedingter Zwangspause wieder dieses Fest in freier Natur an der Schutter. Für heimatliche Klänge und stimmungsvolle Tanzmusik sorgten die Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim unter der Leitung von Edi Sagert. Stefan Groß wurde bei diesem Fest mit einer Laudatio aus der Festschrift, die speziell für ihn angefertigt worden ist, von Udo Müller anlässlich seines 2020 erfüllten 80. Geburtstags besonders gewürdigt und nachträglich beglückwünscht. 1985 wurde auf Initiative von Stefan Groß unsere Nachbarschaft gegründet. Er hat sie von 1985-2018 33 Jahre ununterbrochen als Vorstandsvorsitzender sehr erfolgreich geführt und geleitet. Seit 2018 steht uns Stefan Groß als Berater im Vorstand zur Verfügung. Ehrengast Dr. Reinhard Brandl, MdB, zählte zu den weiteren Gratulanten.Udo Müller berichtete des Weiteren von der Teilnahme am Kultursommer 2022 in Siebenbürgen. Vor dem Festwochenende in Großscheuern wurden Ausflüge nach Holzmengen/Harbachtal, zum Bâlea-See, nach Birthälm und Schäßburg unternommen. Am 6. August fand auf dem Kirchhof ein gemeinsames Fest mit der rumänischen Bevölkerung statt. Nach der Festansprache durch den Großscheuerner Bürgermeister H. Ionut Maier wurde den Gästen ein vielfältiges Kulturprogramm geboten. Mit elf Tanzpaaren (alle in Großscheuerner Tracht) und schwungvollen Tänzen begeisterte unsere Tanzgruppe unter der Leitung von Anna-Rita Guist und Edeltraut Grau die Zuschauer. Am Abend fand eine Tanzunterhaltung statt. Am nächsten Tag fand unser 22. Heimattreffen in Kirche und Kirchhof statt. Rund 200 Gäste hatten sich zum Gottesdienst eingefunden. Pfarrer Klaus-Martin Untch, in Hermannstadt lebend, beeindruckte die Kirchgänger mit seiner Predigt. Eine spontan gegründete Singgruppe erfreute die Gäste mit alten Liedern. Der Vorsitzende unserer HOG Großscheuern/Ingolstadt Udo Müller begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste. Nach dem Gottesdienst ging man gemeinsam auf den Friedhof. Mit einer Andacht ehrte Pfarrer Untch unsere Verstorbenen, dazu spielte unsere Gastkapelle, die Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim, ergreifende Trauermärsche. Danach fand im Kirchhof eine Tanzunterhaltung zu den Klängen der Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim statt.Schließlich berichtete Udo Müller über die Teilnahme von 31 Großscheuerner Trachtenträgern am Trachtenaufmarsch des Herbstfestes 2022 in Ingolstadt. Anna-Rita Guist, Kulturreferentin unserer HOG Großscheuern/ Nachbarschaft Ingolstadt, berichtete von der Weihnachtsfeier mit Pfarrer Ulrich Eckert und vom Weihnachtsball mit Ehrungen langjähriger Mitglieder mit runden Geburtstagen (50, 60, 70, 80, 90 Jahre). Uwe Grau und Stefan Groß ehrten die Jubilare von 2020-2022 mit einer Laudatio und Ehrenurkunde.Schatzmeister Helmut Hiesch legte den Rechenschaftsbericht über unser Vereinskonto ab. Schatzmeisterin Anna-Rita Guist gab den Bericht zum Spendenkonto, Renovierung und Pflege von Kirche und Friedhof in Großscheuern. Kassenprüfer Gerhard May bestätigte die ordnungsgemäße Führung beider Kassen. Nach Festlegung der Veranstaltungen für 2023 ehrte Udo Müller Mitglieder mit runden Geburtstagen mit einer Laudatio und einer Ehrenurkunde. Ehrenvorsitzender Stefan Groß bedankte sich im Namen unserer Nachbarschaft bei Udo Müller für fünfjährige hervorragende Arbeit als Vorstandsvorsitzender und überreichte ihm im Namen des Vorstandes eine Ehrenurkunde. Dank der sehr guten Präsentation, vorbereitet von Schriftführerin Regina Müller, konnten die Mitglieder jederzeit alle Themen auf der Leinwand mitverfolgen.Vorschau: Das 23. Großscheuerner Heimattreffen findet am 30. März 2024 statt (Einladung folgt), zudem werden wir uns am Großen Sachsentreffen vom 2.-4. August 2024 in Hermannstadt beteiligen.

Gerhard May