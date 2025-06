12. Juni 2025

Bewegender Muttertags­gottesdienst in Ingolstadt

Mit einem stimmungsvollen und herzerwärmenden Gottesdienst beging die Kreisgruppe Ingolstadt den Muttertag. Die feierliche Veranstaltung fand am 11. Mai in der St.-Matthäus-Kirche in Ingolstadt statt und war ganz den Müttern gewidmet. In ihrer Begrüßung ermunterte Dekanin Gabriele Schwarz die Kinder, ihren Eltern gegenüber Dankbarkeit zu zeigen, was aber andersrum genauso wichtig wäre.

Muttertagsfeier der Kreisgruppe Ingolstadt Foto: R. Homm Ein Höhepunkt waren die Gedichte der Kinder, die mit viel Herzblut und kindlicher Freude ihren Müttern Dank und Liebe aussprachen. Wir hörten Gedichte, vorgetragen von Maike, Matteo und Marco Mai, Emma Filser, Anita und Marina Stirner, Vanessa Homm und Lara Wagner. Ihre Worte rührten viele Besucher zu Tränen und unterstrichen die besondere Bedeutung dieses Tages.



Für die musikalische Umrahmung sorgten die Geschwister Sophie und Julian Schmied mit einer Auswahl an einfühlsamen Instrumentalstücken. Die Burgberger Singgruppe unter der Leitung von Katharina Kraus bereicherte den Gottesdienst mit Liedern, die die festliche Atmosphäre zusätzlich untermalten. Bewegend waren auch die von Schülern vorgetragenen Fürbitten. Julian und Sophie Schmied, Pia Gooss, Hannah und Jonas Schneider baten um Schutz und Segen für alle Eltern und Geschwister. Julian Schmied begeisterte mit seinem schwungvollen Schlagzeugspiel. Mit seiner Interpretation des Klassikers „Mamma Mia“ von ABBA brachte er das Publikum zum Schmunzeln und Mitklatschen – eine gelungene Verbindung von Dankbarkeit und Lebensfreude.



Ein besonderer Dank gilt Gerda Knall, Kulturreferentin und Stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe, die mit großem Einsatz und viel Liebe zum Detail die Vorbereitung des Gottesdienstes übernommen hatte. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Beteiligten, die mit ihrem Einsatz, ihrem Talent und ihrer Zeit dazu beigetragen haben, diesen Gottesdienst zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.



Manfred Binder, Vorsitzender der Kreisgruppe, überbrachte im Namen des Vorstands die besten Wünsche zum Muttertag und dankte allen Müttern für ihren unermüdlichen Einsatz in Familie und Gesellschaft. Die Kreisgruppe Ingolstadt zeigte mit dieser liebevoll gestalteten Feier einmal mehr, wie wichtig Gemeinschaft, Wertschätzung und generationsübergreifende Verbundenheit sind. Ein Höhepunkt waren die Gedichte der Kinder, die mit viel Herzblut und kindlicher Freude ihren Müttern Dank und Liebe aussprachen. Wir hörten Gedichte, vorgetragen von Maike, Matteo und Marco Mai, Emma Filser, Anita und Marina Stirner, Vanessa Homm und Lara Wagner. Ihre Worte rührten viele Besucher zu Tränen und unterstrichen die besondere Bedeutung dieses Tages.Für die musikalische Umrahmung sorgten die Geschwister Sophie und Julian Schmied mit einer Auswahl an einfühlsamen Instrumentalstücken. Die Burgberger Singgruppe unter der Leitung von Katharina Kraus bereicherte den Gottesdienst mit Liedern, die die festliche Atmosphäre zusätzlich untermalten. Bewegend waren auch die von Schülern vorgetragenen Fürbitten. Julian und Sophie Schmied, Pia Gooss, Hannah und Jonas Schneider baten um Schutz und Segen für alle Eltern und Geschwister. Julian Schmied begeisterte mit seinem schwungvollen Schlagzeugspiel. Mit seiner Interpretation des Klassikers „Mamma Mia“ von ABBA brachte er das Publikum zum Schmunzeln und Mitklatschen – eine gelungene Verbindung von Dankbarkeit und Lebensfreude.Ein besonderer Dank gilt Gerda Knall, Kulturreferentin und Stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe, die mit großem Einsatz und viel Liebe zum Detail die Vorbereitung des Gottesdienstes übernommen hatte. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Beteiligten, die mit ihrem Einsatz, ihrem Talent und ihrer Zeit dazu beigetragen haben, diesen Gottesdienst zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.Manfred Binder, Vorsitzender der Kreisgruppe, überbrachte im Namen des Vorstands die besten Wünsche zum Muttertag und dankte allen Müttern für ihren unermüdlichen Einsatz in Familie und Gesellschaft. Die Kreisgruppe Ingolstadt zeigte mit dieser liebevoll gestalteten Feier einmal mehr, wie wichtig Gemeinschaft, Wertschätzung und generationsübergreifende Verbundenheit sind. Ingeborg Binder Muttertagsfeier der Seniorenfrauengruppe Die Seniorinnen der Frauengruppe 1 veranstalten zwei Mal im Monat jeweils am Donnerstag ihre geliebten Kaffeenachmittage. Den Muttertag feierten sie am 8. Mai im großen schön geschmückten Saal im neuen Vereinsheim der Kreisgruppe Ingolstadt an der Steinheilstraße 13. Welch eine Freude strahlten die festlich gekleideten Damen schon bei der Begrüßung aus! Dann ließen sie sich den Kaffee und die knusprigen Apfeltaschen schmecken. Muttertagsfeier der Seniorenfrauengruppe in Ingolstadt, Irmgard Deppner feierte 85. Geburtstag (6. von rechts). Foto: Gerda Knall Die Leiterin Gerda Knall gratulierte Irmgard Deppner zum 85. Geburtstag, den sie gerade an diesem Tage feiere, mit einem Gedicht und überreichte ihr eine Karte sowie eine schöne Blume. Einen Tag zuvor hatten Irmgard und ihr Mann die eiserne Hochzeit, 65 gemeinsame Ehejahre, mit der ganzen Familie begangen. Die Seniorinnengruppe ließ sie hochleben, Segenswünsche wurden vorgelesen. Dann sangen alle gemeinsam ihr Wunschlied „Vor meines Vaters Haus steht eine Linde“, das alle Herzen berührte. Gerührt und glücklich bedankte sich Irmgard mit feinen Pralinen.



Zur Feier des Muttertages wurden Gedichte vorgetragen wie „Gebet an die Mutter“, Witze erzählt und wieder gesungen. „Wenn du noch eine Mutter hast, so danke Gott und sei zufrieden“ ließ kaum ein Auge trocken. Zum Schluss erhielt jede Mutter eine Rose überreicht. Herzlichen Dank den fleißigen Helferinnen Anna Schwarz, Rosi Fuss, Heidrun Tartler, Anna Folbert und Anna Theuerkauf für ihre Unterstützung. Es war ein wunderschöner Tag, der lange in Erinnerung bleibt! Die Seniorinnen der Frauengruppe 1 veranstalten zwei Mal im Monat jeweils am Donnerstag ihre geliebten Kaffeenachmittage. Den Muttertag feierten sie am 8. Mai im großen schön geschmückten Saal im neuen Vereinsheim der Kreisgruppe Ingolstadt an der Steinheilstraße 13. Welch eine Freude strahlten die festlich gekleideten Damen schon bei der Begrüßung aus! Dann ließen sie sich den Kaffee und die knusprigen Apfeltaschen schmecken.Die Leiterin Gerda Knall gratulierte Irmgard Deppner zum 85. Geburtstag, den sie gerade an diesem Tage feiere, mit einem Gedicht und überreichte ihr eine Karte sowie eine schöne Blume. Einen Tag zuvor hatten Irmgard und ihr Mann die eiserne Hochzeit, 65 gemeinsame Ehejahre, mit der ganzen Familie begangen. Die Seniorinnengruppe ließ sie hochleben, Segenswünsche wurden vorgelesen. Dann sangen alle gemeinsam ihr Wunschlied „Vor meines Vaters Haus steht eine Linde“, das alle Herzen berührte. Gerührt und glücklich bedankte sich Irmgard mit feinen Pralinen.Zur Feier des Muttertages wurden Gedichte vorgetragen wie „Gebet an die Mutter“, Witze erzählt und wieder gesungen. „Wenn du noch eine Mutter hast, so danke Gott und sei zufrieden“ ließ kaum ein Auge trocken. Zum Schluss erhielt jede Mutter eine Rose überreicht. Herzlichen Dank den fleißigen Helferinnen Anna Schwarz, Rosi Fuss, Heidrun Tartler, Anna Folbert und Anna Theuerkauf für ihre Unterstützung. Es war ein wunderschöner Tag, der lange in Erinnerung bleibt! Gerda Knall Kronenfest in Ingolstadt Herzliche Einladung zum Kronenfest der Kreisgruppe Ingolstadt für Sonntag, den 22. Juni, 13.00 Uhr, in der Sportgaststätte Zuchering, Seeweg 17, in Ingolstadt. Der Gottesdienst beginnt um 14.00 Uhr. Unsere Tanzgruppen werden wieder ihr Können zeigen. Wer den Baum erklimmt? Lasst euch überraschen! Für Rückfragen steht Manfred Binder, Telefon: (08459) 30094, gerne zur Verfügung. Herzliche Einladung zum Kronenfest der Kreisgruppe Ingolstadt für Sonntag, den, 13.00 Uhr, in der Sportgaststätte Zuchering, Seeweg 17, in Ingolstadt. Der Gottesdienst beginnt um 14.00 Uhr. Unsere Tanzgruppen werden wieder ihr Können zeigen. Wer den Baum erklimmt? Lasst euch überraschen! Für Rückfragen steht Manfred Binder, Telefon: (08459) 30094, gerne zur Verfügung.

Schlagwörter: Ingolstadt, Muttertagsfeier, Seniorenkreis

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.