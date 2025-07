Landesverband Bayern wirkte beim 75. Heimattag entscheidend mit

Pfingsten in Dinkelsbühl – das ist für uns weit mehr als eine Tradition. Es ist Heimat im Herzen, Begegnung mit Vertrautem und gelebte Gemeinschaft. Mit großer Freude und tief empfundener Dankbarkeit blicke ich auf den 75. Heimattag in Dinkelsbühl zurück, der in diesem Jahr unter dem Motto „Zusammen – Seite an Seite“ stand. Dieses Motto war nicht nur Leitgedanke – es wurde von allen Beteiligten mit Leben erfüllt. Der Landesverband Bayern durfte in diesem Jahr als Mitausrichter wirken und war mit großem Engagement und Herzblut maßgeblich am Gelingen dieses Festes beteiligt.

Manfred Binder hält die Eröffnungsrede zum 75. Heimattag Foto: Petra Reiner

Die Junge Blaskapelle Kronstadt unter der Leitung von Matthias Roos spielt bei der Eröffnungsveranstaltung in der Schranne. Foto: Petra Reiner

Beim Festumzug am Pfingstsonntag: vorne im Bild die Tanzgruppe Aschaffenburg. Foto: Volker Plattner

Ausstellungseröffnung „Heimat ohne Grenzen“ der Künstlerin Helite Tontsch-Schmid (re.) mit der Mundartautorin Hilde Juchum und dem Landesvorsitzenden Manfred Binder. Foto: Siegbert Bruss

Jugendtanzgruppe Ingolstadt beim Tanz vor der Schranne. Foto: Petra Reiner

Kinder- und Schülertanzgruppe Ingolstadt beim Tanz vor der Schranne. Foto: Petra Reiner

Vor 80 Jahren wurden viele unserer Landsleute unter unmenschlichen Bedingungen in die Sowjetunion deportiert. Wir gedachten ihrer mit stillem Respekt – ihr Schicksal bleibt Teil unserer kollektiven Erinnerung und mahnt uns zur Wachsamkeit.Seit 75 Jahren begleitet uns die Siebenbürgische Zeitung – sie ist das Sprachrohr unserer Gemeinschaft, das uns über Ländergrenzen hinweg verbindet. Nochmals herzlichen Glückwunsch zu diesem stolzen Jubiläum! Wir feierten 40 Jahre gelebte Partnerschaft zwischen unserem Verband und der Stadt Dinkelsbühl – ein Zeichen dafür, wie aus Begegnung Verbundenheit, aus Tradition Zukunft werden kann.Als neugewählter Landesvorsitzender war es mir eine große Ehre und Freude, zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft sowie Vertreter unserer Heimatkirche bei der Eröffnungsfeier am 7. Juni im Schrannenfestsaal begrüßen zu dürfen. Die Jugendblaskapelle Kronstadt unter der Leitung von Matthias Roos hatte den musikalischen Part übernommen. Annekatrin Streifert und René Buortmes führten gekonnt durch das Programm. Vielen Dank!Beim Heimattag brachten sich zahlreiche Mitwirkende aus den 33 Kreisgruppen aus dem Landesverband Bayern ein und zeigten eindrucksvoll, wie lebendig und vielfältig unsere Gemeinschaft ist.Mein herzlichster Dank gilt: den Tanzgruppen, die mit beeindruckenden Darbietungen begeisterten; den Blaskapellen, die für musikalische Höhepunkte sorgten; den Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern, die beim Festumzug unsere Traditionen sichtbar machten; den Künstlerinnen, die mit ihren Ausstellungen das kulturelle Erbe eindrucksvoll präsentierten; den Darstellern der Brauchtumsveranstaltung, die unsere Geschichte erlebbar machten. Danke an die Mundartautorinnen und Mundartautoren für ihre wunderbare Lesung in siebenbürgisch sächsischen Dialekt – ein echter Hörgenuss!Großes Lob und Dank an alle Jugendlichen, die sich bei den Sportturnieren mit Freude und Teamgeist eingebracht haben, den Sängerinnen und Sängern beim „Singen vor der Schranne“, die das Herzstück unserer Gemeinschaft spürbar werden ließen – Veranstaltungen organisiert von der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD).Herzlichen Dank an alle Kinder, die ihren ganzen Mut zusammengenommen haben, um an der Veranstaltung „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ teilzunehmen. Vielen Dank allen Helfern am Infostand und beim Abzeichenverkauf. Nicht zuletzt danke ich auch den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern am Straßenrand sowie den Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltungen, die durch ihre Anwesenheit und ihr Interesse zum würdigen Rahmen dieses Jubiläums beigetragen haben.In ihrem Grußwort hob die bayerische Sozialministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Ulrike Scharf das Engagement der Siebenbürger Sachsen für den Erhalt ihrer kulturellen Traditionen und Identität hervor. Besonders würdigte sie die Volkstanzveranstaltung vor der Schranne, an der sie am Pfingstsonntag, dem 8. Juni, selbst teilnahm. Am Abend des Pfingstsonntags fand der Fackelzug zur Gedenkstätte statt, angeführt von der Knabenkapelle Dinkelsbühl und den Trachtenträgern. Im Rahmen der Feierstunde hielt Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Präsident des Bundes der Vertriebenen und Ehrenvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, die Rede an der Gedenkstätte – ein Programmbeitrag des Landesverbandes Bayern. Er betonte: „Wir müssen wissen, was war, um zu verstehen, was ist – und um zu gestalten, was kommt.“Werner Kloos, stellvertretender Bundesvorsitzender und Ehrenvorsitzender des Landesverbandes Bayern, moderierte die Podiumsdiskussion am Pfingstmontag im gut besuchten Schrannensaal zum Thema: „Wann ist wieder Dinkelsbühl? Die Stadt, der Heimattag und die Siebenbürger Sachsen“.Zur Tradition geworden ist auch das Holzfleischessen Montagmittag, um in entspannter Atmosphäre noch einmal das Wochenende Revue passieren zu lassen, bevor man sich wieder voneinander verabschiedet.Ein solches Fest ist nur möglich durch das Zusammenwirken vieler – Seite an Seite, mit Einsatz, Liebe zur Heimat und Gemeinschaftssinn. Es herrschte ein harmonisches Miteinander bei der Vorbereitung des Heimattages zwischen Bund, Land und der SJD, den Mitarbeitern der Geschäftsstelle und des Heimattagausschusses, die unermüdlich im Hintergrund mitgewirkt haben. Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank für die Förderung vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums, für Familie, Arbeit und Soziales.„Zusammen Seite an Seite“ weil Stärke nicht vom Einzelnen kommt, sondern vom Miteinander. Dafür danke ich von Herzen allen Mitwirkenden, im Namen des gesamten Landesvorstands der Landesgruppe Bayern und ganz persönlich.

Manfred Binder