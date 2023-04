Roder nehmen an den Festumzügen des Heimattages in Dinkelsbühl und des Oktoberfestes in München teil

Beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl am 28. Mai werden wir als Roder Trachtengruppe mitwirken. 2015 waren wir zuletzt vertreten, und das mit einer beeindruckenden Gruppe von über 70 Trachtenträgern! Unser damaliger Hochzeitszug fand viel Aufmerksamkeit und Bewunderung und die Roder Tracht schaffte es sogar auf die Titelseite der Siebenbürgischen Zeitung.

Roder Trachtengruppe beim Heimattag 2010. Foto: Hermann Depner

In diesem Jahr wollen wir wieder mit einer stattlichen Gruppe auftreten und rufen alle zur Teilnahme auf. Ob jung oder jung geblieben – seid alle dabei, erlebt diese besondere Gemeinschaft und lasst uns mit Stolz unsere Roder Tracht präsentieren.Unser Auftritt beim Heimattag soll uns als Gruppe festigen und gleichzeitig die Einstimmung auf unser nächstes großes Vorhaben sein: Es ist uns eine Ehre, mit unserer Roder Trachtengruppe die Siebenbürger Sachsen beimzu repräsentieren. Die Bewerbung unserer HOG wurde vom Vorstand des Verbandes der Siebenbürger Sachsen befürwortet. Dieser Herausforderung wollen wir uns stellen und uns auch in München mit einer beachtlichen Trachtengruppe zeigen. Also: Öffnet die Trachtentruhen und holt eure Schätze hervor! Wer keine eigene Tracht hat, kann sich trotzdem melden, denn es sind genügend Trachten zum Ausleihen vorhanden. Und wer nicht als Trachtenträger mitlaufen kann oder möchte, kann uns beim Anziehen der Trachten und beim Bockeln helfen oder vielleicht Trachten oder Trachtenteile zum Ausleihen bereitstellen. Zuschauer sind auch wichtig!Wir wollen den Heimattag aktiv mitgestalten und dazugehören! Wenn ihr Interesse habt mitzumachen, meldet euch bitte an bei Susann Schmidt, Telefon: (0171) 1488650 oder E-Mail: susannshmdt[ät]gmx.de. Der Vorstand der HOG Rode zählt auf euch und freut sich über zahlreiche Trachtenträger in Dinkelsbühl!

Adelheid Roth