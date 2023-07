Arbeitswoche in Baaßen und Teilnahme am Heimattag

Auch dieses Jahr haben wir einen Arbeitseinsatz in Baaßen vom 8.-14. Mai durchgeführt. Auf die Ausschreibung dieser arbeitsreichen Woche folgten glücklicherweise viele Anmeldungen von hilfsbereiten und unterstützenden Baaßnern und Freunden: einige, die letztes Jahr schon tatkräftig dabei waren, andere, die kamen, um die Heimat ihrer Großeltern zu besuchen und kennenzulernen. Wieder andere hatte ich letztes Jahr als deutsche Touristen in Siebenbürgen kennengelernt, die unbedingt beim nächsten Arbeitseinsatz dabei sein und helfen wollten. Welch große Freude, dass wir eine Mannschaft von ca. 25 Helfern hatten.

Arbeitseinsatz in Baaßen. Foto: Roland Bolinth

Baaßner Trachtengruppe beim Heimattag in Dinkelsbühl. Foto: Christel Hermann

Noch vor dem ersten Arbeitstag hatten sich einige fleißige Mitglieder ­zusammengetan, um für den ersten Gottesdienst dieses Jahres in der Kirchenburg und das anstehende Orgelkonzert die Kirche, den Kirchhof, den Glockenturm, die Burghüterwohnung und die Toiletten herzurichten, zu putzen und vorzubereiten. Am Sonntag, den 7. Mai, waren fast alle Helfer schon vor Ort und wir feierten einen festlichen Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer Arvay. Um 16.00 Uhr konnten wir und noch einige andere Gäste den vertrauten Klängen unserer Baaßner Orgel lauschen. Auch heuer verwöhnte uns die bekannte und sehr geschätzte Orgelspielerin Edith Toth mit vielen bekannten Liedern auf unserer heimischen Orgel. Anschließend waren alle Gäste und Mitglieder zum gemeinsamen Grillen eingeladen. Welch angenehmer und wertvoller Auftakt in eine arbeitsreiche Woche!Auch dieses Jahr standen die Gemeinschaft, der Zusammenhalt und das harmonische Miteinander unter einem sehr guten Stern. Wir starteten am Montag nach kurzer Einweisung und Zuteilung mit den Arbeiten. Das Dach der Sakristei wurde erneuert, die Putzarbeiten an den Mauern fertiggestellt und mit Kalk gestrichen, Dachziegeln am Glockenturm nachgesteckt und hier der Taubenschutz erweitert. Viele Aufräum- und Reinigungsarbeiten wurden in sämtlichen Innenräumen auf dem ganzen Gelände getätigt. Auf dem Fried- und dem Pfarrhof wurden Hecken, Büsche, Bäume und sehr viel Unkraut zurückgeschnitten und entsorgt. Kleinere Restaurationsarbeiten am Altar und an der Orgel konnten wir auch erfolgreich zu Ende bringen und die Kirchen- und Turmkameras wurden in unsere Homepage eingebunden. Nun kann jeder, der Sehnsucht nach der Heimat hat, die Bilder der Livekameras verfolgen. Wir haben alle uns vorgenommenen Arbeiten sehr gut bewältigt. Die Materialbeschaffung stellte sich manchmal herausfordernd dar, aber dennoch konnten wir genug Mörtel, Kalk, Holzlatten und Balken für unser Vorhaben besorgen.Jeden Tag arbeiteten wir fleißig und dennoch blieb Zeit für einen gemeinsamen Ausflug mit dem Pferdewagen nach Bonnesdorf zur Kirchenburg, zur Ruine nach Wölz und auch für eine Baaßner Gemeindeführung für die neuen Teammitglieder oder einen Waldspaziergang. Für das leibliche Wohl hatten wir dieses Jahr selbst gesorgt und es auch selbstständig organisiert und durchgeführt. Unsere Gastgeberin war die liebe Baaßnerin Elfriede Werner (Pension Regina); mit ihren beiden Helferinnen Adelheid Guist und Waltraud Dendörfer hat sie die gesamte Mannschaft von früh bis spät mit heimischen Köstlichkeiten verwöhnt. Zum Ausklang nach so viel Arbeit und Verpflichtung folgten wir am Sonntag, dem 14. Mai, der Einladung zum Gemeindefest nach Mediasch, das einen schönen Abschluss mit gemeinsamem Gottesdienst und anschließendem Tanz und Gesang bot.Kaum zwei Wochen später fand ein herzliches Wiedersehen mit vielen Baaßnern und Freunden beim Heimattag in Dinkelsbühl statt. Dem Aufruf zur Teilnahme am Trachtenumzug folgten ca. 25 Baaßner. Es war auch hier ein freundliches Miteinander bei herrlichem Sonnenschein und vielen bekannten Gesichtern. Vielen Dank für eure Teilnahme. Nächstes Jahr werden wir wohl eher dem Ruf zum großen Siebenbürgertreffen in Hermannstadt folgen, hierzu sind alle Baaßner herzlich eingeladen.Der diesjährige Arbeitseinsatz und auch das Wiedersehen beim Heimattag und bei meiner Ausstellung haben mich wieder einmal tief im Herzen berührt. Ich sehe voller Dankbarkeit und Wertschätzung auf diese Tage zurück. Diese wundervollen Menschen haben keine Kosten und Mühen gescheut, um sich für das hinterlassene Erbe unserer Ahnen einzusetzen, dieses zu pflegen und zu erhalten. Herzlichen Dank für eure tatkräftige Unterstützung.Eines sei in diesem Sinne auch noch gesagt – die entstandenen Materialkosten und die Verpflegung (lediglich Essen und Getränke) der Teammitglieder während der Arbeitswoche sind aus den Spendengeldern der Baaßner HOG bezahlt worden. Es gab keinerlei Zuschüsse von irgendwelchen Institutionen oder Förderern. Die Baaßner stemmten und stemmen diese Projekte und Veranstaltungen allein. Dies zeugt von einer wahrhaftigen Gemeinschaft, die sich gegenseitig stärkt und unterstützt – ob nun mit Tatkraft vor Ort oder mit Spendengeldern. Danke von Herzen. Euer HOG-Vorstand

Christel Hermann