19. Juni 2024

Kreisverband Nürnberg: Thomas Șindilariu hält Brukenthal-Vortrag im Haus der Heimat

Das Haus der Heimat in Nürnberg hatte am 23. Mai, als das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 75 wurde, prominenten Besuch aus Siebenbürgen: Unterstaatssekretär im Department für interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens Thomas Şindilariu zusammen mit einem unserer wirklich ganz Großen: Samuel von Brukenthal. Diesen hatte der rumänische Filmemacher und Regisseur Florin Besoiu für alle Anwesenden bestens sichtbar in seinem Film „Auf Brukenthals Spuren“ eingefangen.

Thomas Șindilariu bei seinem Brukenthal-Vortrag am 23. Mai im Haus der Heimat in Nürnberg. Foto: Natalie Keller Als profund und sehr aufschlussreich zeigte sich in der Einführung zum und in der dem Film folgenden lebhaften Diskussion der Historiker Thomas Șindilariu. Er erwies sich nicht nur als präziser Kenner der Fakten um die Person und Persönlichkeit von Samuel von Brukenthal und seiner Zeit, sondern auch als ein echter Unterhalter.



Locker, rhetorisch versiert, mit anekdotischen Einlagen den Nerv der Situation treffend, hob er unter anderem die Rolle, die Bedeutung, die Stärken dieses frühen Europäers für das damalige von Österreich beherrschte Großfürstentum Siebenbürgen hervor. Er dokumentierte wie der Film von Besoiu mit seinem einnehmenden Wesen und einer bestens nachvollziehbaren Linie, mit expressiven Drohnenaufnahmen in Siebenbürgen, Wien oder Halle, mit seinem weltoffenen Duktus, mit der umfassenden Darstellung der effektiven Organisation und juristisch korrekten Administration des großen und einzigen siebenbürgisch-sächsischen Gubernators (von 1777 bis 1787) mit deutlichen Hinweisen zu dessen vielfältigem Wirken und seinen besonderen Leistungen. Dieser akkurate Beamte, von Kaiserin Maria Theresia trotz seines evangelischen Glaubens gefördert, Freimaurer und Freund der Künste und Wissenschaft, bedeutendster siebenbürgisch-sächsischer Sammler und Förderer von Bildung und Kultur seinerzeit, dessen umfangreiche Sammlungen in seinem Palais im Zentrum von Hermannstadt, das heutige Brukenthal-Museum, bereits zu seinen Lebzeiten besichtigt werden und zu Studienzwecken genutzt werden konnten (und seit 2005 Eigentum der evangelischen Kirchengemeinde Hermannstadt zusammen mit dem Gymnasium und dem Landschloss in Freck ist), wurden beeindruckend von Thomas Șindilariu im Film und in der Diskussion ins rechte Licht gerückt.



Ein lehrreicher, ein lockerer, ein kurzweiliger Nachmittag konnte als Aktivposten von uns Teilnehmern verbucht werden. Kein Wunder bei dem hohen Besuch. Florin Besoiu sowie unserer Kreisverbandsvorsitzenden Annette Folkendt – sie hat die Veranstaltung klug gemanagt – und besonders Thomas Șindilariu sei Dank. Horst Göbbel

Schlagwörter: Nürnberg, Haus der Heimat, Sindilariu, Brukenthal, Film

