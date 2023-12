Stolzenburger Orgel wird 250

Wir wünschen unserer Orgel zum 250. Geburtstag alles Gute, damit sie mit ihrem wunderbaren Klang noch viele Jahre die Menschen erfreut – und dass sie vielleicht eines Tages an ihren angestammten Platz in die Kirche von Stolzenburg zurückkehren darf.

Die Stolzenburger Orgel nach der Restaurierung von 2016

Die Spitze des Glockenturms mit Blitz­ableiter in Schieflage, aufgenommen am 5. August 2022 von Dagmar Kenzel

Die Kurutzen hatten die Orgel in Stolzenburg 1707 zerstört, der Orgelbauer Johannes Hahn baute 1773 eine neue. Von der Einweihungsfeier im selben Jahr stammt folgende Rechnung: „Bey der Orgel und dem Altar einweyhen für Brot, Speck und 4 Spanferkel, Licht (Kerzen), Pfeffer, Milchrahm, Reis 4 fl. (Gulden) 76 kr.“ (Führer auf der Stolzenburg, Johann Plattner, 1908).Die letzte Restaurierung der Orgel erfolgte 2016 dank Spenden aus der Schweiz, siehe Foto rechts. Nach dem Pfeifenraub im Sommer 2019 wurde die Orgel 2021 abgebaut und nach Hermannstadt verbracht, wo die gestohlenen Orgelpfeifen 2022 ersetzt wurden. Seither steht sie im südlichen Seitenschiff der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt.Die Glockenturmspitze wird nächstes Jahr 65! Sie wurde 1959 aufgesetzt. Allerdings hängt sie seit einiger Zeit schief und droht herunterzufallen.Aber das ist nicht die einzige Baustelle: Das Dach des Glockenturms verliert immer wieder Ziegeln und seit einiger Zeit hat die Große Glocke einen Sprung.Auch das Dach der Eingangshalle am südlichen Kirchenportal bedarf der Renovierung. Die zwar intakten, aber verstopften Regenrinnen an der Kirche sollten zeitnah vom Laub der umliegenden Bäume befreit werden. Zudem ist eine Fällung der viel zu nahe an das Gebäude gepflanzten Bäume geplant, da die flachwachsenden Wurzeln der Tannen die Mauern destabilisieren. Das gleiche Problem haben wir auch auf dem Pfarrhof, wo nach 1981 mehrere Tannen zu nahe ans Haus gepflanzt wurden.Ebenfalls müsste das Dach des Pfarrhauses dringend repariert werden. Auch wird über eine Grundsanierung desselben zwecks späterer sinnvoller Nutzung als Jugendherberge, Begegnungsstätte, Museum o. Ä. nachgedacht. Vorschläge und Investoren sind willkommen.Außer der Aufrichtung der umgestoßenen Grabsteine müssen der Zaun und die Mauer des Friedhofs repariert werden. Wie gepflegt und vor allem begehbar unser Friedhof in Stolzenburg ansonsten ist, begreift man erst, wenn man auf anderen Friedhöfen im Hermannstädter Bezirk in mannshohem Dickicht nach den Gräbern seiner Verwandten suchen muss.Der Verein will einige dieser Arbeiten im Rahmen seiner finanziellen und personellen Möglichkeiten demnächst in Angriff nehmen. Daher sind auch weiterhin Spenden willkommen.Für den 6. August 2024 laden wir alle Landsleute zu einem Heimattreffen in Stolzenburg ein: Gottesdienst, Friedhofsfeier und Mittagessen einschließlich gemütlichem Beisammensein stehen auf dem Programm. Wir freuen uns auf euch! Anmeldungen nimmt der Förderverein Stolzenburg e.V. entgegen.Auch heißen wir für den Zeitraum Ende Juli bis Mitte August 2024 ehrenamtliche Helfer willkommen, die uns bei den Instandsetzungsarbeiten auf dem Friedhof unterstützen könnten. Aktuelle Informationen erhaltet ihr auch über die Webseite des Fördervereins: Stolzenburger.de . Das sehr informative Buch über Stolzenburg von Michael Hihn ist nur noch in begrenzter Anzahl erhältlich. Es eignet sich gut als Weihnachtsgeschenk, zu bestellen bei Michael Theuerkauf, Förderverein Stolzenburg e.V., Telefon: (01 60) 90 58 74 93 oder (05 61) 88 75 92, E-Mail: mogk-kassel[ät]t-online.de.

Astrid K. Thal