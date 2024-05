Was ich noch sagen wollte …

Liebe Mitglieder der Kreisgruppe Würzburg, liebe Freunde! Alles hat seine Zeit! Diesen Ausspruch nahm ich zum Anlass, bei der jüngst stattgefundenen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen meinen Rückzug aus der Vorstandschaft der Kreisgruppe Würzburg unseres Verbandes der Siebenbürger Sachsen bekanntzugeben.

Es war meine Entscheidung, nach 44 Jahren Tätigkeit im Vorstand, davon die letzten 17 Jahre als Vorsitzender, mich aus der aktiven Tätigkeit zu verabschieden. Ich tat es mit Wehmut, aber auch entschlossen. Es war Zeit für eine Veränderung in unserer Kreisgruppe. Umso erleichterter bin ich, dass es uns allen gelungen ist, den neuen Vorstand aus erfahrenen bisherigen Vorstandsmitgliedern und einen Großteil mit neuen jungen Vorstandsmitgliedern zu besetzen. Das Ergebnis der Neuwahlen ist bekannt (siehe Führungswechsel in Würzburg: Kreisgruppe wählt neuen Vorstand ).Mit Genugtuung kann ich sagen: Das Haus ist bestellt! Darüber freue ich mich sehr! Durch die Gründung der Volkstanzgruppe vor drei Jahren wurde die Vereinstätigkeit entscheidend belebt. Es ist schön anzusehen, dass Jung und Alt miteinander können. Die Begeisterung in der Gruppe ist spürbar und anhaltend! Es ist immer wieder beeindruckend, wenn die Trachtengruppe tanzt und die siebenbürgische Volkstracht trägt, die Ausdruck unserer Identität ist. Alle, die mich kennen, wissen, wie wichtig mir die Tracht ist. Unzählige Male habe ich in Briefen und Berichten dazu aufgerufen, die Tracht zu tragen, und ich tue es heute wieder. Man erkennt uns als Siebenbürger Sachsen daran. Tragt sie mit Stolz und Ehre, vor den Eltern und Großeltern, von denen wir sie bekamen und die sie angefertigt haben!Unser Zusammenhalt, unsere Lebensart, unsere Sprache, unsere Sitten wollen wir gemeinsam pflegen und gestalten. Lasst uns all das bewahren! Und mit gemeinsam meine ich die Kreisgruppen und den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland – einst unsere „Landsmannschaft“. Ohne Verband keine Kreisgruppe, ohne Kreisgruppe keine Gemeinschaft! Ich bin auch dabei! Diese Kernsätze gelten mehr denn je. Es ist so wichtig, als Mitglied im Verband dabei zu sein, uns zu bekennen, mit unserer Teilnahme an den Veranstaltungen die Gemeinschaft zu stärken und mit unserer Überzeugung auf unser Umfeld zu wirken! Wir sind Brückenbauer zwischen Kulturen. Unser Fleiß und unsere Zuverlässigkeit sind allseits geschätzt. Das zeichnet uns aus. Dadurch sind wir ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft. Was bleibt mir noch zu sagen? Danke, liebe Männer und Frauen, alle, die ihr mich in den letzten 17 Jahren im Vorstand begleitet habt, auf die ich zählen konnte. Danke, liebe Mitglieder der Kreisgruppe Würzburg, für eure Unterstützung bei den vielen Veranstaltungen, Danke euch Helfern und Helferinnen, euch lieben Frauen, die ihr so viele Kuchen gebacken habt. Danke euch, liebe Freunde aus anderen Kreisgruppen, der Landesgeschäftsstelle in München, dem Team der Siebenbürgischen Zeitung, die ihr mir alle wohl gesonnen wart. Danke meiner lieben Frau Erika für über 40 Jahre Unterstützung und die große Geduld in der Ausübung meines Amtes als Vorsitzender!Wem ich mal zu nahe getreten bin, was sicher auch mal vorkam, möge mir verzeihen! „Das war’s“! Herzliche Grüße,

Hans Werner Bell, Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe Würzburg