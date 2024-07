Meeburger Seniorentreffen

Am 24. Mai trafen sich die Meeburger ehemaligen Schulkamerad/innen und Meeburger Freunde auf dem sogenannten „Seniorentreffen“ in bewundernswerter Natur bei Weilheim/Teck am Rande der Schwäbischen Alb.

Teilnehmer des Meeburger Seniorentreffens 2024 Foto: Erwin Wagner

Meeburger Friedhofspflege in den 1980er Jahren: Anger- und Niedergässer Nachbarschaft Foto: Gerhard Meburger

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) bietet den Fahrgästen ab 60 das Seniorenabo an. Obwohl die Teilnehmer des Treffens, die aus der Region Kiel bis zum Schwarzwald, von der deutsch-französischen Grenze und Bayern anreisten, nicht alle über 60 waren, nannten sie das Treffen „Senioren-“ oder „Rentnertreffen“. Wie schnell die Zeit vergeht – „gestern“ waren sie noch Kameraden in der Schule neben der Kirchenburg in Meeburg! Manche sahen sich nun beim Treffen erstmals seit Jahrzehnten wieder. Es wurden viele Erinnerungen und Neuigkeiten vor allem über Meeburg ausgetauscht. So auch über den Einsturz letzten Herbst in der Meeburger Kirche, siehe Siebenbürgische Zeitung, Folge 15 vom 25. September 2023, S. 13.Umso erfreulicher ist die Nachricht, dass Reinhard Zerwes, der Sohn des vorletzten Meeburger Kurators, sich auch diesen Sommer um die Pflege des Meeburger evangelischen Friedhofs mit Hilfe einheimischer Arbeiter kümmert. Es ist der Friedhof, in dem die Ahnen der Teilnehmer dieses Treffens ruhen. Dazu siehe auch Fotos und Videos (z.B. „150 Jahre Meeburger Fotochronik“) unter siebenbuerger.de/go/869U oder auch die Videos über Meeburg auf YouTube. Zu den meisten Fotos da, vor allem zum Foto „Meeburger Friedhofspflege 1980er Jahre“, passt der Song der Musikband PUR „Wo sind all’ die Indianer hin?“ – deren Frontmann Hartmut Engler aus Bietigheim bei Stuttgart anscheinend donauschwäbische „Wurzeln“ hat.Oswald Zerwes, ehemaliger Vertreter der Meeburger HOG, hat für die Friedhofspflege ein Spendenkonto eingerichtet – Details zu Spenden: O. Zerwes, Telefon: (0 86 69) 1 24 98.Für ihr ehrenamtliches Engagement besten Dank an Reinhard und Oswald Zerwes sowie an Martin Risch und Wilhelm Wagner, die Initiatoren der Meeburger Seniorentreffen 2023 und 2024.

Michael Schuller