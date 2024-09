Tartlauer Begegnungsfest 2024

Das Große Sachsentreffen 2024 in Hermannstadt hat die Erwartungen vieler übertroffen. Dank der großartigen Organisation der Gastgeber und der vielen ehrenamtlich Mitwirkenden wurde das gesteckte Ziel erreicht: die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft von nah und fern zusammenzubringen, sie für alle Generationen neu erlebbar zu machen und gemeinsam unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen“ ein vielseitiges Fest zu begehen.

Trachtenträger nach dem Festgottesdienst in Tartlau, von links: Günter Foof mit Sohn Simon, Emil Bruss mit Tochter Laura (in Rosler Tracht, der Tracht ihrer Mutter), Dietmar Göbbel, Hermann Junesch und Gerald Steiner. Foto: Dagmar Junesch

Die restaurierte Orgel aus Weingartskirchen wurde in der Tartlauer Kirche eingeweiht, von links: Ursula Philippi, Barbara Dutli und Ferdinand Stemmer. Foto: Hermann Junesch

Martin Thies Kapelle beim Festzug aus der Tartlauer Kirche in den Festsaal. Foto: Rolf Batschi

So wie in vielen Gemeinden fand auch in Tartlau am darauffolgenden Samstag, am 10. August, ein Begegnungsfest statt. Das Läuten der Glocken lud zum Gottesdienst ein. Sollte man nach langer Zeit der Abwesenheit ein Gefühl der Fremde verspürt haben, änderte sich das schlagartig beim Betreten der majestätischen Kirchenburg – heimatliche Gefühle der Geborgenheit und Vertrautheit stellten sich ein. Den Gottesdienst leitete Pfarrer Dr. Peter Klein.Ursula Philippis außergewöhnliches Orgelspiel war ein faszinierendes Erlebnis. Sie spielte nicht nur auf der reparierten großen Tartlauer Orgel, sondern auch auf der Orgel aus Weingartskirchen, die einen sicheren Platz in der Tartlauer Kirche gefunden hat und an diesem Tag festlich eingeweiht wurde. Dank und Anerkennung wurde Barbara Dutli für ihre fachgerechte Restaurierung und Ferdinand Stemmer für die sensible Ausgleichung des Klanges zuteil.Mit einer Kranzniederlegung wurde der Verstorbenen gedacht. Musikalisch begleitete ein Bläserquintett, bestehend aus Musikanten der Projektkapelle Martin Thies, diese würdevolle Handlung.Nach dem Gottesdienst spielte die Burzenländer Martin-Thies-Kapelle feierlich auf. Nach ein paar Musikstücken unter begeistertem Applaus des sich versammelten Publikums vor der Kirche, ging es geschlossen hinter der Kapelle, angeführt von einigen Trachtenträgern und einer Trachtenträgerin in den Saal, wo die Gäste herzlich mit Brot und Salz von Vertreterinnen der Gemeinde empfangen wurden.Nach einer musikalischen Einleitung der Blaskapelle begrüßte der Nachbarvater Hermann Junesch rund 150 Gäste im festlich geschmückten Saal. Nach einem von Pfarrer Dr. Klein ausgesprochenen Tischgebet wurde das vorzügliche Festessen serviert. Dafür sorgte ein professionelles Team unter der Leitung von Liviu Muscalu. Ehrengäste des Begegnungsfestes waren der Tartlauer Bürgermeister Mihai-Florin Apafi, sein Stellvertreter Sorin Tomi mit Begleitung, und Șerban Todorică, ehemaliger Tartlauer Bürgermeister und amtierender Präsident des Kronstädter Kreisrates mit seiner Ehefrau. Die Wertschätzung und Verbundenheit mit den Tartlauern wurde zum Ausdruck gebracht und ehrt uns sehr.Das Begegnungsfest war ein Treffen mit vielen guten Gesprächen, umrahmt von musikalischen Klängen der Kapelle Martin Thies unter der Leitung von Reinhard Göbbel, der Jugendkapelle, geleitet von Matthias Roos. Schließlich lud das Duo WeR aus Böblingen, Wolfgang Steiner und Reinhard Helwig, zum Tanz ein. Bemerkenswert und berührend war das gemeinsame Singen der Lieder „Wahre Freundschaft“, „Mein Burzenland“ und des Siebenbürgen-Liedes.Seitens der Kirchengemeinde Tartlau engagierten sich die beiden Presbyter Otto Vásárhelyi und Hans Buchholzer für den vorbildlichen Verlauf des Festes. Ihnen und den Vorstandmitgliedern der 9. Tartlauer Nachbarschaft, die Hermann Junesch bei der Organisation des Festes zur Seite standen, gebührt ein freundschaftliches Dankeschön.Das Treffen wird uns allen als gelungenes Fest in Erinnerung bleiben.

Monika Batschi