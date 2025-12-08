8. Dezember 2025
Beherzter Einsatz für Brenndorfer Gemeinschaft: Hugo Thiess zum Sechzigsten
Hugo Thiess, stellvertretender Vorsitzender und Ortsgenealoge der „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ (HOG Brenndorf), setzt sich seit 28 Jahren mit großem Erfolg für die Fortführung der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft ein. Am 28. November erfüllte er in Tandern nördlich von München seinen 60. Geburtstag.
Geprägt wurde er durch seine Familie und die Gemeinschaft in Brenndorf, wo er 1965 geboren wurde und die Grundschule besuchte. In Kronstadt absolvierte er von 1980-1984 das Lyzeum (mit Abiturabschluss) und wurde gleichzeitig als Zerspanungstechniker ausgebildet. Diesen Beruf übte er seit 1984 in den Traktorenwerken in Kronstadt und – nach der Aussiedlung 1990 – bis 2009 in Deutschland aus. Das Maschinenbau-Abendstudium an der Universität Kronstadt hatte er 1985 begonnen und wegen der Ausreise zwar abgebrochen, sollte ihm aber bei der Ausbildung zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker an der Technikerschule München von 2009-2011 zugutekommen. Er beendete die Ausbildung mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung und arbeitet seither als Prozessplaner Fertigungsmittel bei BMW in München.
Intelligenz, Fleiß und Genauigkeit zeichnen ihnen nicht nur im Beruf, sondern auch im Ehrenamt aus. Als der Vorsitzende Otto Gliebe ihn 1997 fragte, ob er im Vorstand der „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ mitmachen will, sagte er sofort zu, da er Brenndorf und der Dorfgemeinschaft immer sehr verbunden war. Seither ist er Vorstandsmitglied, seit 2004 widmet er sich der Ahnenforschung und seit 2018 ist er auch stellvertretender Vorsitzender. Die Leitung der Trachtengruppe Brenndorf hatte er von 2009-2015 inne.
Die Familienforschung führte er unter Anwendung moderner PC-Programme fort und übernahm die Daten, die Hermann Schmidts in der „Genealogischen Datensammlung“, Band 2 und 3, angelegt hatte, in das Programm Gen-Plus. Hugo erfasste viele weitere Daten, etwa jene der Russlanddeportierten. Die Datei Brenndorf enthält zurzeit 13714 Personen- und 5294 Familiendatensätze. Die Fleißarbeit geht aber weiter, indem die Matrikeln der Kirchengemeinde Brenndorf, die bis in das Jahr 1718 (erste Taufmatrikel) zurückreichen, die Bevölkerungskonskriptionen, die Listen der Teilnehmer am Ersten Weltkrieg, der Auswanderer in die USA und der Kriegsgräber sowie andere Quellen ausgewertet werden. Ziel ist die Veröffentlichung der Daten aus Brenndorf auf der Seite des Vereins für Genealogie der Siebenbürger Sachsen (VGSS, https://vgss.de/genealogie/), wo bereits über eine halbe Million Personendatensätze aus 49 Ortschaften Siebenbürgens vorhanden sind. Es erfüllt Hugo mit Zufriedenheit, wenn Landsleute sich melden und ihn um Ahnentafeln aus Brenndorf bitten. So werden die Ergebnisse jahrelanger Arbeit sichtbar und erfreuen die Mitglieder.
Mit besonderem Stolz blickt der Jubilar zurück auf größere Herausforderungen. So hat er Peter Maffays Vorfahren mütterlicherseits, die aus Brenndorf, Tartlau und dem Banat stammen, für die Sendung „Das Geheimnis meiner Familie – Peter Maffay“ (2008) recherchiert und dem MDR zur Verfügung gestellt (siehe Artikel in den "Briefen aus Brenndorf"). Ebenso schwierig und dennoch erfolgreich waren seine Forschungen zu Viehbrandzeichen, Siegel und Wappen von Brenndorf, zu denen es nur wenige Quellen gibt. Die Ergebnisse dieser Arbeit erschienen ebenso in den Briefen aus Brenndorf, dem Heimatblatt der Dorfgemeinschaft, wie seine Artikel zu den Themen „Vor 65/70Jahren in Brenndorf“, „Die Flucht von 1916“, über Persönlichkeiten wie Stephan Ludwig Roth, Heinrich Zillich oder Hans Bergel. Zudem betreut er die Familiennachrichten in den Briefen aus Brenndorf und schreibt die Kondolenzkarten an trauernde Familienangehörige. Bei der Digitalisierung des dritten Bandes der „Consistorial- und Presbyterialprotokolle der evangelischen Gemeinde Brenndorf“ war er Otto Gliebe behilflich. Die Dorfgemeinschaft bei den Genealogen-Tagungen in Bad Kissingen, den Arbeitstagungen der HOG-Regionalgruppe in Crailsheim und anderen Anlässen regelmäßig zu vertreten, ist für ihn selbstverständlich.
Seit 1991 ist er mit Anca, geborene Mereţ, verheiratet, ihr Sohn Andreas wurde 1998 geboren. Neben der Ahnenforschung zählen Wandern, Radfahren und Tanzen zu seinen Hobbys.
Zu seinem 60. Geburtstag sei Hugo Thiess für seinen vielseitigen Einsatz aus ganzem Herzen gedankt. Im Namen aller Landsleute wünsche ich ihm Gesundheit, Glück, weiterhin jugendliche Frische in allen Unternehmungen und viel Schaffensfreude für die Brenndorfer Gemeinschaft.
Siegbert Bruss
