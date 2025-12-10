



10. Dezember 2025

Einladung zum Burzenländer Jugendtreffen 2026

Das Burzenländer Jugendtreffen findet vom 26.-28. Juni 2026 im Schwarzhornhaus, Tannweiler 14, in 73550 Waldstetten, statt. Dazu laden die Jugendreferenten der HOG-Regionalgruppe Burzenland ein. Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende voller Gemeinschaft, Musik und guter Stimmung!





Anmeldung – Bitte überweist den Teilnahmebeitrag von 54 Euro pro Person (27 Euro pro Person und Übernachtung) auf folgendes Konto:

Elke Preidt – HG Wolkendorf

Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach

IBAN: DE73 7635 0000 1062 1560 56 Verwendungszweck: Burzenländer Jugendtreffen, Name(n), Personenanzahl, Heimatgemeinde.



Kinder bis sechs Jahre sind frei, Tagesgäste ohne Übernachtung zahlen 10 Euro. Die Anmeldung gilt erst mit der Überweisung des Teilnahmebeitrages als verbindlich. Anmeldeschluss ist der 31. Dezember. Weitere Informationen zur Unterkunft unter:



Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende voller Gemeinschaft, Musik und guter Stimmung! Für Rückfragen könnt ihr gerne die WhatsApp-Gruppe nutzen! Der unten stehende QR-Code führt zur WhatsApp-Gruppe. Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern. Überlegt euch am besten schon bei der Anmeldung, mit wem ihr ein Zimmer teilen möchtet. Je nach Teilnehmerzahl gibt es noch die Möglichkeit, Feldbetten aufzustellen, im Garten zu zelten oder einen Gruppenraum in ein Schlaflager zu verwandeln. Bettwäsche muss selbst mitgebracht werden.– Bitte überweist den Teilnahmebeitrag von 54 Euro pro Person (27 Euro pro Person und Übernachtung) auf folgendes Konto:Elke Preidt – HG WolkendorfStadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt HerzogenaurachIBAN: DE73 7635 0000 1062 1560 56 Verwendungszweck: Burzenländer Jugendtreffen, Name(n), Personenanzahl, Heimatgemeinde.Kinder bis sechs Jahre sind frei, Tagesgäste ohne Übernachtung zahlen 10 Euro. Die Anmeldung gilt erst mit der Überweisung des Teilnahmebeitrages als verbindlich. Anmeldeschluss ist der. Weitere Informationen zur Unterkunft unter: www.schwarzhornhaus.de Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende voller Gemeinschaft, Musik und guter Stimmung! Für Rückfragen könnt ihr gerne die WhatsApp-Gruppe nutzen! Der unten stehende QR-Code führt zur WhatsApp-Gruppe.

Schlagwörter: Burzenland, HOG, Jugendtreffen

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.