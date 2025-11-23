



23. November 2025

Reußmarkter Friedhof vorbildlich gepflegt

Die Reußmarkter im Unterwald pflegen ihren Friedhof vorbildlich. Die Friedhofsfläche beträgt 16 000 qm, der Zaun ist 660m lang. Der Friedhof wurde 2004-2005 mit 1605 Betonplatten und 340 Betonpflöcken umzäunt. Diese Arbeit wurde von Kurator Michael Fleischer, Kirchenvater Michael Hann und teilweise von Kirchenvater Michael Theiß durchgeführt. Auf dem Friedhof befinden sich 860 Gräber, davon 148 Doppelgräber und 222 Einzelgräber, die mit Umrandung und Deckel versehen sind. Es gibt 342 alte Grabhügel. Das neue schmiedeeiserne Tor in der Obergasse wurde von Martin Roth aus Stuttgart gestiftet. Das zweite Tor, beim Friedhofseingang neben der Schule, stiftete Gerhard Löw aus Güglingen.

Der evangelische Friedhof in Reußmarkt wird vorbildlich gepflegt. Foto: Martin Roth Das Erfreuliche ist, dass die in Deutschland lebenden Kinder ihre Pflicht, die Gräber ihrer Eltern zu pflegen und neu zu gestalten, nicht vergessen haben. Es gibt mehrere Beispiele von Familien und Personen, die in letzter Zeit sehr aktiv waren: die Söhne der Familie Michael Theiß, der Sohn der Familie Michael Roth Nr. 268, die Söhne der Familie Martin Roth Nr. 73, die Kinder der Familie Michael Fleischer, die Kinder der Familie Simon May, die Kinder der Familie Michael Hann. Alle diese neuen Gräber haben auch je einen schönen Spruch:



„Legt Alles still in Gottes Hände, das Glück, den Schmerz, den Anfang und das Ende“; „Die Todesstunde schlägt zu früh, doch Gott der Herr bestimmte sie“; „Was wir legen in den Särgen, ist der Erde Kleid, was wir lieben, ist geblieben, bleibt in Ewigkeit“; „Obwohl zerstreut in aller Welt, euer Grab uns doch zusammenhält“; „Das Sichtbare ist vergangen, es bleibt die Liebe und die Erinnerung“; „Wenn sich der Eltern Augen schließen, ihr müdes Aug im Tode bricht, ist wohl das schöne Band zerrissen, doch Elternlieb vergisst man nicht“. Auf dem Friedhof in Reußmarkt befinden sich über 200 Jahre alte Grabsteine aus Sandstein, einige sind noch lesbar, zum Beispiel aus dem Jahr 1823 oder 1848.



Am aktivsten bei der Friedhofspflege ist Kurator Simon Gref, der alles ganz genau organisiert und kontrolliert. Der Friedhof wird dreimal im Jahr gründlich gemäht, auch der Kirchhof und der Pfarrhof wurden mehrere Male gemäht. Diese Arbeiten werden zur Hälfte von der HOG Reußmarkt und aus Mieteinnahmen der Schule finanziert.



Schlagwörter: Reußmarkt, Friedhof, HOG, Grabpflege

