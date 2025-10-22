



25 Jahre Mihai Eminescu Trust

Malmkrog – Das Apafi-Schloss in Malmkrog war am 11. Oktober Schauplatz der Jubiläumsfeier des Mihai Eminescu Trust (MET). Die in Siebenbürgen wirkende Stiftung, die seit 25 Jahren Denkmalschutz mit sozialen Projekten, Natur und Kultur vereint, hatte das Gebäude einst gekauft und restauriert; nun empfing MET-Präsidentin Caroline Fernolend trotz herbstlich kühler Temperaturen viele Gäste zu einem Fest in dessen Garten.





Unter ihnen war der britische Botschafter in Rumänien, Giles Portman, der aus dem Buckingham-Palast beste Wünsche und die Gratulation von König Charles III., Schirmherr des MET, übermittelte. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat der Trust über 1 300 Projekte in zehn Landeskreisen durchgeführt, über 700 historische Gebäude rehabilitiert, über 400 Dorfleute in traditionellen Handwerken ausgebildet, über 60 Kleinunternehmen im Bereich Tourismus gefördert, mehr als 14000 Kinder und Jugendliche in Programm zu Denkmalschutz, Naturschutz oder Freiwilligenarbeit für die Gemeinschaft eingebunden und drei Millionen Bäume gepflanzt, wie die Allgemeine Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) angab. 25 der Projekte (unter anderem in Malmkrog, Arkeden und Deutsch-Weißkirch) waren symbolisch für eine beim Jubiläum gezeigte Ausstellung gewählt worden.

