Erster Empfang der Stadt Augsburg für Landsmannschaften

Unter dem Motto „Geschichten von Flucht und Vertreibung, vom Ankommen und Bleiben“ fand am Montag, dem 24. Juni, im Goldenen Saal im Rathaus von Augsburg erstmals ein Empfang der Stadt Augsburg für die Landsmannschaften statt, welcher künftig alle zwei Jahre veranstaltet werden soll, um die Geschichte, die Traditionen und das vielfältige Vereinsleben der Landsmannschaften zu würdigen.

Der erste Empfang für die mehr als zehn in Augsburg ansässigen Landsmannschaften wurde mit Begrüßungsreden von Oberbürgermeisterin Eva Weber, Dr. Petra Loibl, der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, sowie Dr. Hella Gerber, Vorsitzende des Kreisverbands Augsburg des Bundes der Vertriebenen (BdV), feierlich eröffnet. Den Festvortrag über die Deutschen aus dem Osten und Südosteuropa in Augsburg hielt Luzian Geier vom Kreisverband Augsburg der Landsmannschaft der Banater Schwaben e. V. in Vertretung von Dr. Ortfried Kotzian, Vorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung.Auf dem Programm stand außerdem ein Intergenerationales Podiumsgespräch zu Flucht, Vertreibung, Ankommen und Bleiben, das Dr. Margret Spohn, Leiterin des Büros für gesellschaftliche Integration der Stadt Augsburg, moderierte. Es wirkten mit: Stadträtin Dr. Hella Gerber und Dr. Herta Slavik, Landsmannschaft der Banater Schwaben; Heinrich Bachmann und Andreas Jäckel, Sudetendeutsche Landsmannschaft; Thomas Kromer und Arnold Pagel, Landsmannschaft der Deutschen aus Russland; Ute Bako und Andreas Wölfel, Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Das Gespräch wurde mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und gab Einblick in das Leben der Mitwirkenden, welche zum Erfolg dieses Empfangs beigetragen haben.Für die musikalische Begleitung sorgten die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. und die Blaskapelle der Banater Schwaben Augsburg sowie die Tanzgruppen beider Landsmannschaften, welche durch ihre Teilnahme ihre Freude und ihren Spaß an Tanz und Tracht aktiv zum Ausdruck brachten. Der Siebenbürger Chor Augsburg unter der Leitung von Elfriede Ungar gestaltete den musikalischen Ausklang des Empfangs. Fotoimpressionen von der Veranstaltung sind auf der Facebook-Seite und der Homepage der Kreisgruppe Augsburg des Verbands der Siebenbürger Sachsen zu sehen.Einen großen Dank richten wir an die Stadt Augsburg, die Oberbürgermeisterin Eva Weber, die zu diesem Empfang eingeladen haben, an die Vertreter aus Politik, alle Vereine, deren Vorsitzende und mitwirkende Mitglieder sowie die vielen Gäste, die der Einladung gefolgt sind, um ihre Verbundenheit zu den jeweiligen Vereinen, zu deren Kultur und Traditionen zum Ausdruck zu bringen und diese an die kommenden Generationen weiterzugeben.

Edith Fischer