104. Geburtstag: Ruth Engber älteste Bewohnerin des Siebenbürgerheims in Rimsting

Geburtstage finden statt – auch in Zeiten von Corona. Schwierig ist es aber mit der Ausgestaltung der Feiern. So beschloss Ruth Engber, die am 4. Februar dieses Jahres 104 Jahre alt wurde, die bereits zur liebgewonnenen Tradition gewordene Geburtstagsfeier in großer Familienrunde auf die Zeit nach Corona zu verschieben.

Ruth Engber an ihrem 104. Geburtstag in Rimsting. Foto: Herta Daniel

Obwohl im Siebenbürgerheim Rimsting bereits die zweite Corona-Impfung erfolgt ist, gilt es, strenge Regeln einzuhalten: ein Besucher pro Heimbewohner und Tag, 45 Minuten Besuchszeit, das Ergbnis eines negativen Corona-Tests, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, und natürlich das Tragen einer FFP2 Maske! Wenn all das auch etwas kompliziert und besucherunfreundlich klingen mag, geben diese Vorschriften doch ein beruhigendes Gefühl, wie gut unsere Seniorinnen und Senioren dort untergebracht sind und vor dem gefährlichen Virus geschützt werden.Als ich Ruth Engber die Gratulationen unseres Verbandes und unserer Familie überbrachte, war sie in großer Vorfreude auf die Erfüllung eines ihrer Geburtstagswünsche durch ihren Rimsting-Freundeskreis: in einer konzertähnlichen Atmosphäre die 7. Sinfonie von Beethoven zu genießen. In Hermannstadt geboren und aufgewachsen, kehrte sie von einer Besuchsreise zu ihrem Bruder nach Österreich nicht mehr nach Hermannstadt zurück und wurde später in München heimisch, einer Stadt, die sie faszinierte und in die sie immer schon „zurückkehren“ wollte, nachdem sie dort im Jahr 1938 einen Lehrgang besucht hatte.Es war für sie eine Selbstverständlichkeit, Mitglied der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen zu werden, wo sie sich in verschiedenen Bereichen auch ehrenamtlich einbrachte (z.B. Mitglied im Vorstand des Landesverbands Bayern, Hilfspakete nach Siebenbürgen). Ihre sozial geprägte Ader kaum auch vielen ihrer Freundinnen zugute, denen sie half, den Alltag zu meistern und für die sie immer da war.Seit 2000 im Siebenbürgerheim Rimsting wohnend, vermisste sie das Kulturleben Münchens und fuhr deshalb sehr oft einige Tage in die bayerische Metropole zu Freundinnen, um besonderen kulturellen Events beizuwohnen. Auch ihre Reisen nach Wien zu Cousine und Cousin gipfelten immer in Besuchen hervorragender Konzert- oder Theateraufführungen. Davon schwärmt sie heute noch! Ihre sportlichen Aktivitäten setzte sie auch in Rimsting mit Schwimmen, ausgedehnten Wanderungen und Spaziergängen fort, so dass sie die Gegend dort sehr gut kennenlernte.Verbunden mit den besten Wünschen zum 104. Geburtstag, danke ich Ruth Engber im Namen unseres Verbandes für die jahrzehntelange treue Mitgliedschaft und für ihr ehrenamtliches Engagement! Unsere Familie gratuliert Ruth von Herzen und wünscht alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit!

Herta Daniel