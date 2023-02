Nachruf auf Hans Hamlischer: "Ein besonderes Leben, ein besonderer Mensch"

„Tatkräftig, beständig und liebevoll prägte er das Leben seiner glücklichen Familie“, steht in der Todesanzeige von Hans Hamlischer, der am 4. Januar 2023 im Alter von 97 Jahren von uns gegangen ist. Diese Worte können wir auch für sein Wirken für die siebenbürgische Gemeinschaft übernehmen: Er war ein Mann der Tat, der Verständigung, der Hilfsbereitschaft, dem es eine Herzensangelegenheit war, sich als Siebenbürger zu positionieren und für seine Siebenbürger einzusetzen. Herzlichkeit und positives Denken zeichneten ihn aus.

Hans Hamlischer

Seit ihrer Gründung im Jahre 1982 prägte er als Vorsitzender die Siebenbürger Nachbarschaft Ennepetal der Kreisgruppe Wuppertal; ein Ehrenamt, das er 30 Jahre lang vorbildlich, mit viel Einsatz und Engagement in unzähligen Stunden ausfüllte. Am 11. Januar 2013 übergab er alters- und krankheitsbedingt den Stab an Horst Balthes-Schneider. Der Raum platzte damals aus allen Nähten, da so viele Mitglieder ihrem Hans und auch seiner Ehefrau Katharina Anerkennung und Dank bekunden wollten. Der Titel „Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit“ würdigt nur ansatzweise sein gesamtes Wirken! Hier sei auch sein Engagement für die enge Zusammenarbeit mit der Kreisgruppe Wuppertal erwähnt!Hans Hamlischer wurde am 21. November 1925 in Nimesch geboren. Nach dem Krieg gelangte er über verschiedene Stationen (Friedland, Göttingen) 1951 ins Ruhrgebiet und 1955 nach Ennepetal. Hier heiratete er im selben Jahr seine Katharina. Tatkräftig begann er sich den Traum der Selbstständigkeit zu erfüllen: Das Ehepaar Hamlischer baute in einer neuen Siedlung in Ennepetal-Oberbauer ein Haus und eröffnete im Erdgeschoss ein Lebensmittelgeschäft, das sie bis zum Ruhestand (1991) führten.Hans war ein kulturell interessierter Mensch: Er schrieb Gedichte, Kinderreime, Märchen, ergötzte das Publikum bei den Siebenbürger Faschingsbällen mit seinen selbst verfassten Büttenreden, sang im Chor und schwang auch gerne das Tanzbein.Durch seine Kommunikationsfähigkeit gelang es ihm, auch bei den örtlichen Mandatsträgern stets ein offenes Ohr für die Belange der Siebenbürger zu finden – und somit viele bürokratische Hindernisse gar nicht entstehen zu lassen. Vor allem Neuankömmlinge nach dem Sturz Ceauşescus wussten das im Nachhinein sehr zu schätzen.Sein Buch „meine Lebenserinnerungen …“ – gewidmet seinen Kindern Wolfgang, Rita, Annette und deren Familien – zeichnet einen bewegten und nicht immer leichten Lebensweg, ist aber in jeder Zeile von Optimismus geprägt!Wir verlieren mit Hans Hamlischer einen besonderen Menschen! Wir behalten ihn aber in Erinnerung als den, der er für jeden von uns persönlich war: als Freund, als Helfer, als Landsmann, als Vorbild, als Mitstreiter, als … (die Begriffe mag jeder für sich noch fortsetzen)! Für die Siebenbürger Nachbarschaft Ennepetal

Hans-Georg Bau