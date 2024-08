Peter Lukesch zum Neunzigsten

Am 10. August hat unser Jubilar aus der Kreisgruppe Rastatt Geburtstag: 90 Jahre – es ist ein außergewöhnlicher Lebensweg, der Anerkennung und Bewunderung verdient; eine bunte Reise, die uns wieder einmal zeigt, dass der wahre Reichtum im Herzen liegt.

Peter Lukesch wird 90.

Als drittes von vier Geschwistern wurde Peter Lukesch am 10. August 1934 in Neustadt im Burzenland geboren. Nach Kindergarten und Volksschule in der Heimatgemeinde besuchte er ab 1949 drei Jahre lang die Berufsschule für Holztechnik und Innenausbau „Stefan Gheorghiu“ in Zeiden, Spezialfach Möbelschreiner. Nach erfolgreichem Abschluss arbeitete er im Möbelkombinat für Exportartikel in Kronstadt, und zwar ganze 38 Jahre lang ohne Unterbrechung bis zum Eintritt in den Ruhestand und anschließender Ausreise in die Bundesrepublik. Im Jahr 1963 heiratete er seine liebe Frau Krimhilde, geborene Schuller, und deren Geburtsort Petersberg wurde für viele Jahre zum ständigen Wohnort der Familie. Der Ehe entstammen eine Tochter und ein Sohn. Neben den Anforderungen im Berufs- und im Familienleben fand Peter Lukesch auch Zeit für eine ganze Reihe von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Schon in der Heimatgemeinde Neustadt war er Altknecht in der Bruder- und Schwesternschaft gewesen. In Petersberg war er dann aktives Mitglied im Kirchenchor und ein begeisterter Theaterspieler, wurde ins Presbyterium und in die Gemeindevertretung aufgenommen und wurde 1985 zum Kirchenkurator gewählt, der das Schicksal der Kirchengemeinde mitbestimmte. Dadurch war er auch Mitglied im Kronstädter Bezirkskonsistorium und im Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien. Auch war und blieb er in seiner Freizeit ein begeisterter Hobbymaler. Die Liebe zum Beruf, zum Singen, Theaterspielen und zum Malen begleitete ihn immer und überall.Die große Auswanderungswelle erfasste 1991 auch die Familie Lukesch. Nach der Ankunft in Rastatt wurde Peter Lukesch nicht nur Mitglied unserer Kreisgruppe, sondern er wurde auch gleich in den Vorstand aufgenommen. Er sang im Chor der Siebenbürger Sachsen und setzte sich erfolgreich für ein einheitliches und angenehmes Erscheinungsbild dieses Chores bei öffentlichen Auftritten ein. Ab 2009 wirkte er in unserer Theatergruppe mit und begeisterte das Publikum mit seinem Können. Die vielen Proben vor den Auftritten und Aufführungen nahm er gerne in Kauf. Nicht nur die Theaterkulissen, sondern auch die Einrichtungsgegenstände in unserer Heimatstube im Haus der Vereine stammen zum größten Teil von seiner Hand, hergestellt und bemalt in siebenbürgisch-sächsischem Stil. Als Kulturreferent pflegte er enge Kontakte zu den benachbarten Kreisgruppen. Mehrere Tanzgruppen folgten seiner Einladung nach Rastatt zu unseren Veranstaltungen und wurden von ihm würdevoll empfangen. Auch bei Ausfahrten des Chors und der Theatergruppe hat er oft eine wichtige Rolle gespielt. Bei der Brauchtumsveranstaltung 2008 in Dinkelsbühl moderierte er die Burzenländer „Bockelung der Braut“. Interessante Aufsätze, Erinnerungen und Dokumentationen schrieb er für die beiden ihm nahestehenden Heimatortsgemeinschaften Neustadt und Petersberg. Im Siebenbürgischen Hauskalender 2024 berichtet er über seinen Wehrdienst als Arbeitsdienst im Rumänien der 1950-er Jahre. Für sein vielseitiges und aufopferungsvolles Wirken erhielt er das Silberne und dann das Goldene Ehrenwappen unseres Verbandes. Eine Goldene Nadel erhielt er vom Badischen Sängerbund. Bewundernswert: Seinen Humor, seine Heiterkeit und seine Freundlichkeit hat er auch in schwierigen Lebenslagen beibehalten.Lieber Peter, wir wünschen dir zu deinem 90. Geburtstag und darüber hinaus von ganzem Herzen Gesundheit und Glück im Kreise deiner Familie, deiner Freunde und Landsleute und sagen dir ein großes Dankeschön für deine umfangreiche ehrenamtliche Tätigkeit im Dienst unserer Gemeinschaft.

J. Krestel