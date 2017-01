25. Januar 2017 Druckansicht | Empfehlen

68. Siebenbürgisches Skilager am Hochkönig:

Das Ski- und Snowboardlager der Siebenbürger Sachsen findet dieses Jahr zum 68. Mal in Mühlbach am Hochkönig statt. Jugendliche, Familien und Altvordere treffen sich wieder in der Osterwoche vom 14. bis 22. April 2017 zum Skifahren. Es sind noch Plätze frei auf der Mitterbergalm nahe Salzburg! Das Miteinander steht im Zentrum der neun Tage. Hier packen alle an, wenn es um den Küchendienst für die rund 100 Lagerteilnehmer und Familien geht, es gibt vielseitige Sportangebote für Groß und Klein, bei wechselndem Programm an den Hüttenabenden wird gemeinsam getanzt, gespielt, gelacht, gefeiert und gesungen. Hier wird unsere Tradition gelebt und immer wieder mit neuen Ideen bereichert.

Letztes Jahr haben wir zu Ehren des Gründers des Skilagers, Helmut Volkmer, der im Jänner 2016 verstorben ist, unter sternenklarem Himmel eine berührende Gedenkfackelwanderung gemacht. Sein Motto: „Weiter machen bis zum 80-zigsten, 2029…“ wollen wir erreichen. Neben Skikursen für unterschiedliche Könner-Stufen findet auch eine Skitour mit einem staatlich geprüften Berg- und Skiführer statt. Das Sackrutschen und das heiß umkämpfte Abschluss-Skirennen samt Pokalvergabe runden das Wintersportangebot ab. Familien haben zu Ostern, wie in den letzten Jahren auch ein besonders Zuckerl: Ab einer Sechs-Tageskarte eines Elternteils können drei Kinder bis zum 15. Lebensjahr in der Zeit gratis Ski fahren. Für Jugendliche gilt der Gruppentarif. Sackrutschen beim Skilager am Hochkönig im vergangenen Jahr. Foto: Kilian Roth Letztes Jahr haben wir zu Ehren des Gründers des Skilagers, Helmut Volkmer, der im Jänner 2016 verstorben ist, unter sternenklarem Himmel eine berührende Gedenkfackelwanderung gemacht. Sein Motto: „Weiter machen bis zum 80-zigsten, 2029…“ wollen wir erreichen. Neben Skikursen für unterschiedliche Könner-Stufen findet auch eine Skitour mit einem staatlich geprüften Berg- und Skiführer statt. Das Sackrutschen und das heiß umkämpfte Abschluss-Skirennen samt Pokalvergabe runden das Wintersportangebot ab. Familien haben zu Ostern, wie in den letzten Jahren auch ein besonders Zuckerl: Ab einer Sechs-Tageskarte eines Elternteils können drei Kinder bis zum 15. Lebensjahr in der Zeit gratis Ski fahren. Für Jugendliche gilt der Gruppentarif.Das von Helmut Volkmer 1949 gegründete Ski- und Snowboardlager wird seit 18 Jahren von seiner Tochter Kerstin Simon geleitet. Teilnehmen im Ski- und Snowboardlager am Hochkönig können Jugendliche ab 16 Jahren. Die Anmeldung für das Skilager ist online möglich unter www.hkg-skilager.de oder bei Kerstin Simon, Josefweg 13 a, A-8043 Graz, Mobiltelefon: (00 43) (0)6 64 / 1 34 43 20, E-Mail: kerstinina43[ät]web.de. Auch heuer wird wieder ein faires Preis-Leistungsverhältnis für alle Lagerteilnehmer garantiert. Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen beispielsweise für neun Tage ab 180 Euro für Übernachtung, Essen und Sportkurse. Anmeldeschluss ist der 7. April 2017. Für Familien mit Kindern stehen weitere Übernachtungsmöglichkeiten bei Axel Fabritius, E-Mail: Werbung[ät]hkg-skilager.de, zur Verfügung. Aufgrund der großen Nachfrage verwaltet er seit vier Jahren zeitgleich den Berghof neben dem Skilager. Falls man dort keinen Platz findet, kann man um ein Apartment im Gästehaus Gschwandtner unter www.gaestehaus-gschwandtner.at anfragen.

