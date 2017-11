Mit Disziplin und Organisation zum Erfolg: Brüder, die im Kunstturnen hoch hinaus wollen

Niclas und Timo sind die Söhne von Volker und Christiane Eckhard, geb. Hedwig, Enkel von Heinrich und Marianne Hedwig aus Bielefeld (ehemals Tartlau). Niclas ist zwölf und Timo zehn Jahre alt. Beide trainieren seit ca. fünf Jahren in Frankfurt im Landesleistungszentrum und Olympiastützpunkt Hessen. Niclas erzielte kürzlich eine grandiose Bronzemedaille bei seiner ersten Deutschen Jugendmeisterschaft.

Der Erfolg motiviert zum Dranbleiben

Die jungen Kunstturner Niclas (links) und Timo am Barren. Foto: Christiane Eckhard

Turnen ist ein sehr trainingsintensiver Sport. Trainiert wird fünf Mal wöchentlich drei Stunden. Ein durchgetakteter Tages- bzw. Wochenablauf für die gesamte Familie, da wir 48 km Anfahrt zum Trainingsort haben. Ferien gibt es nur 2-3 Wochen im Sommer und an Weihnachten. In den Oster- bzw. Herbstferien finden meistens Vorbereitungslehrgänge für anstehende Wettkämpfe statt. Niclas besucht die 6. Klasse an einem Gymnasium, Timo ist noch in der 4. Klasse an der Grundschule. Da steht nächstes Jahr der Wechsel in die weiterführende Schule an. Es ist nicht immer einfach, Schule und Sport unter einen Hut zu bekommen. Die Jungs müssen sehr diszipliniert und vor allem organisiert durch den Tag gehen. Niclas ist seit drei Jahren Mitglied im Bundeskader, im sogenannten Perspektivkader, d. h. er muss neben dem intensiven Training auch an verschiedenen Kader-Lehrgängen oder Kader-Tests im Bundesleistungszentrum Kienbaum, dem Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum für Deutschland 40 Kilometer östlich von Berlin, teilnehmen. Diese Lehrgänge finden meistens während der Schulzeit statt, auch hier ist Disziplin gefragt. Der versäumte Schulstoff muss selbstverständlich nachgeholt werden.Seit vier Jahren ist Niclas amtierender Hessenmeister in seiner Altersklasse, in diesem Jahr im Mai hat er erneut den Metropolcup in Heidelberg für sich entscheiden können. Hier war es dieses Mal besonders spannend, weil Niclas seine erste Kür, zusätzlich zu den Pflichtübungen, an den Geräten zeigen konnte.Dieses Jahr wurde in Berlin vom 3.-10. Juni das Internationale Deutsche Turnfest gefeiert. Im Rahmen dieses Festes hat Niclas seine 1. Deutsche Jugendmeisterschaft geturnt und eine grandiose Bronzemedaille errungen. Bedingt durch diese Platzierung wird Niclas 2018 in den D/C Kader aufsteigen.Ende September fand in Bad Blankenburg der Turntalentschul-Pokal statt, ein Mannschaftswettbewerb. Niclas belegte mit seiner Mannschaft den 1. Platz (Turn-Team-Hessen) und Timo mit seiner Mannschaft den 2. Platz. Beim Deutschlandpokal Anfang November in Cottbus waren die Brüder im Team Hessen in der jeweiligen Altersklasse vertreten und wurden mit Gold und Silber belohnt. Wir sind mächtig stolz auf unsere Jungs!

Christiane Eckhard