In der Weihnachtsbäckerei

Am 3. Dezember veranstaltete die SJD Bayern in Kooperation mit der Kreisgruppe Traunreut ihr alljährliches Plätzchenbacken für Kinder. Um 14.00 Uhr konnten es die neun jungen Bäckerinnen und Bäcker nicht mehr erwarten. Nachdem die Kinder sich auf die verschiedenen Kochkojen verteilt hatten, ging es los.

Der Teig wurde ausgerollt, ausgestochen und die ersten Plätzchen wurden in den Ofen geschoben. Die Kinder waren so eifrig, dass der Teig schnell ausging und ein neuer hermusste. Nachdem auch dieser aufgebraucht war, ging es an das Verzieren der Plätzchen. Die Kinder, die mit dem Verzieren fertig waren, bastelten fleißig kleine Weihnachtstüten, in denen sie einen Teil ihrer Plätzchen verstauten.Um 17.00 Uhr hörte man draußen schwere Schritte und ein lautes Klopfen. Natürlich ließ sich der Nikolaus diese Veranstaltung nicht entgehen. Bevor sie um 18.00 Uhr endete, gab es für die Nachwuchsbäcker noch eine kleine Stärkung. Das Team der SJD Bayern sowie der Kreisgruppe Traunreut bedankt sich bei allen Kindern und natürlich bei den Helfern, die zu diesem gelungenen Nachmittag beigetragen haben. Wir wünschen euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Eure SJD Bayern