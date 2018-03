Aufruf: „Unser Nachwuchs präsentiert sich“

Das unverwechselbare Nachwuchsprogramm des Heimattages findet am Samstag, dem 19. Mai, um 14.00 Uhr im Schrannen-Festsaal in Dinkelsbühl statt.

Auch 2017 war die Nachwuchsveranstaltung beim Heimattag ein Publikumsmagnet. Foto: Annette Folkendt

Unsere Zuschauer erwartet ein buntes Programm mit Musik, Tanz, Gedichten etc. von und mit Kindern und Jugendlichen. Natalie Bertleff, Kinderreferentin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), organisiert das Programm mit Unterstützung von Tanja Schell, der ehemaligen Kinderreferentin der SJD, und führt zusammen mit Patrick Welther durch das Programm.Dieser Aufruf richtet sich an Kinder und Jugendliche: Könnt ihr ein Instrument spielen oder singen? Seid ihr vielleicht eine Band? Tanzt ihr gern moderne Tänze oder könnt ihr siebenbürgische Witze, Lieder oder Gedichte vortragen? Seid ihr eine Kinder-/Jugendtanzgruppe? Oder habt ihr eigene Ideen und könnt etwas anderes zu unserem Programm beitragen? Dann meldet euch bitte mit Angabe des Namens, der Art eures Beitrags, eures Alters u.a. Infos bis zum 2. Mai bei Tanja Schell, E-Mail: tanjaschell1 [ät]aol. com, Handy: (0171) 6858293.