Hallenvolleyballturnier in Dinkelsbühl 2018

Wir freuen uns, allen Volleyball-Begeisterten mitteilen zu können, dass auch dieses Jahr anlässlich des Heimattages das Hallenvolleyballturnier am Samstag, dem 19. Mai, in der Dreifach-Turnhalle des TSV Dinkelsbühl stattfinden kann.

Das Turnier wird von der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) in Zusammenarbeit mit Christian Peppel und Martin Rätscher organisiert. Teilnehmen können alle Hobbymannschaften, bestehend aus fünf Feldspielern (darunter mindestens zwei weibliche Spielerinnen) und beliebig vielen Auswechselspielern, deren Anzahl bei der Anmeldung anzugeben ist.Anmeldungen sind bis zum 10. Mai unter Angabe des Mannschaftsnamens sowie des Namens, der Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners zu richten an Astrid Weber, E-Mail: astrid.weber88[ät]yahoo.de, Telefon: (01 73) 8 07 48 62, Christian Peppel und Martin Rätscher, E-Mail: maniraetscher[ät]gmail.com.Das diesjährige Startgeld beträgt je tatsächlichem Spieler 16 Euro für SJD-/Verbandsmitglieder bzw. 20 Euro für Nicht-Mitglieder. Darin sind die Kosten für das Festabzeichen enthalten, dessen Erwerb für alle übrigen Veranstaltungen im Rahmen des Heimattages notwendig ist. Es wird darum gebeten, das Startgeld bis spätestens 12. Mai auf folgendes Bankkonto zu überweisen: Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), IBAN: DE64 7025 0150 0010 6298 06, BIC: BYLADEM1KMS (Kreissparkasse München-Starnberg). Im Verwendungszweck ist neben der Bezeichnung SJD-Volleyballturnier 2018 auch der Mannschaftsname anzugeben. Bitte beachtet, dass eure Anmeldung erst mit Zahlungseingang wirksam wird.Der genaue Turnierablauf wird den Teilnehmern gesondert übersandt. Ferner weisen wir euch darauf hin, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt.

Astrid Weber, Christian Peppel und Martin Rätscher