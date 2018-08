Siebenbürgische Sommerakademie in Birthälm

Zur ersten Siebenbürgischen Sommerakademie laden der Deutsche Jugendverein Siebenbürgen (DJVS) und der Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde (AKSL) junge Siebenbürger Sachsen vom 16.-23. September nach Birthälm ein.

Mit dem Siebenbürgenforum, der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und der Evangelischen Kirchengemeinde Birthälm als Partner wurde eine Woche mit Vorträgen, Exkursionen und Arbeitseinsätzen konzipiert, die in der Teilnahme am Sachsentreffen in Mediasch amihren Höhepunkt finden wird. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 80 Euro und enthält Unterkunft im Gästehaus der Gemeinde Birthälm sowie Vollverpflegung. Die Anreise muss selbstständig organisiert werden. Anmeldungen zur Sommerakademie erfolgen bis spätestens 31. August bei Andrea Rost vom DJVS, E-Mail: andrea.rost[ät]gmx.net. Der Flyer zur Veranstaltung enthält weitere Informationen zu Referenten, Vortragsthemen, Ansprechpartnern etc.