Jugendtanzgruppe München in Traun

Am Samstag, den 9. Februar, machten sich zehn Mitglieder der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München (SJTGM) auf den Weg nach Österreich. Allen Staus und Pannen zum Trotz schafften wir es bis zur Mittagszeit nach Traun, um dort in einem österreichischen Restaurant von der Siebenbürger Jugend Traun begrüßt zu werden. Bei reichlich Essen konnten wir alte Bekanntschaften vertiefen und beginnen, neue Freundschaften zu knüpfen.

Münchner Mädels in Tracht mit gefüllten Körben

Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München mit der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Traun. Fotos: Jürgen Schartner

Nach dem ausgiebigen Mittagessen teilten wir uns auf unsere Gastfamilien auf, die uns herzlich für das Wochenende aufnahmen. Bei Kaffee und Kuchen hatten wir weitere Gelegenheiten, uns zu unterhalten und kennenzulernen. Durch Kaffee und den ein oder anderen „Power-Nap“ gestärkt, machten wir uns schließlich daran, die Trachten für den anstehenden „Zeker-Ball“ anzuziehen. Bei diesem Frauenball marschierten zuerst alle Frauen in Tracht mit Körben in der Hand ein und im Laufe des Abends gaben die verschiedenen Tanzgruppen ihre Tanzvorstellungen ab, so auch wir.Besonders hat es uns gefreut, gemeinsam mit der Siebenbürger Jugend Traun die „Sternpolka“ und die „Reklich Med“ tanzen zu dürfen. Die Damenwahl beim Ball und die gute Verpflegung sorgten für eine gute Stimmung, und die Band bot uns auch noch Gelegenheit, unser Standardtanz-Repertoire zu erweitern. Schließlich neigte der Ball sich dem Ende zu und wir verabschiedeten uns nach einer gemeinsamen Gesangsrunde von unseren neuen Freunden.Nach einem gemeinsamen Frühstück bei den Gastfamilien mussten wir Münchner uns leider schon auf den Weg machen, allerdings nicht ohne Wiedersehenspläne zu schmieden. Die SJTGM bedankt sich herzlich bei der Siebenbürger Jugend Traun für die Einladung zum Ball und für die Gastfreundschaft! Auf viele weitere gemeinsame Feiern!

Alexandra Fielker