18. Mai 2020

Herbstakademie 2020 in Berlin

Zur Teilnahme an der Herbstakademie vom 26.-30. Oktober lädt die Deutsche Gesellschaft e.V. Studenten und Studentinnen ein, die sich im Rahmen ihres Studiums, eines Forschungsvorhabens oder auch aus persönlichem Interesse mit dem Thema „Erinnerung gestaltet Zukunft? Die Jahre 1989/90 in der Erinnerungsarbeit in Deutschland und Nordost-, Mittelost- und Südosteuropa“ beschäftigen.

Bewerben können sich Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen bis zum 16. August per Bewerbungsformular, Reise- und Übernachtungskosten (inklusive Frühstück und zwei Abendessen) übernimmt die Deutsche Gesellschaft e. V. Weitere Informationen auf Bewerben können sich Studierende und Promovierende aller Fachrichtungenper Bewerbungsformular, Reise- und Übernachtungskosten (inklusive Frühstück und zwei Abendessen) übernimmt die Deutsche Gesellschaft e. V. Weitere Informationen auf https://www.deutsche-gesellschaft-ev.de/veranstaltungen/konferenzen-tagungen/1179-herbstakademie-stiftung-2020.html

