Strategie-Wochenende der SJD Bayern

Die im März gewählte Landesjugendleitung (LJL) Bayern der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) kam vom 11.-13. September zu einem Strategie-Wochenende in Ingolstadt zusammen.

Die Mitglieder der Landesjugendleitung der SJD Bayern beim Strategie-Wochenende in Ingolstadt

Unter Einhaltung der Corona-Auflagen konnten wir in der Jugendherberge Ingolstadt ein ganzes Wochenende verbringen, um uns besser kennenzulernen und interessante Ideen zu sammeln. Für unsere vielen neuen Vorstandsmitglieder war es die erste LJL-Sitzung, die sie live miterleben durften. Zu Beginn der Corona-Zeit hatten wir bereits eine virtuelle Sitzung abgehalten, was allerdings der Kreativität und Produktivität einer Live-Sitzung nicht ganz gerecht wurde.Mit einer mitgebrachten Brotzeit verbrachten wir den Freitagabend bei gemütlichen Gesprächen. Es gab eine Menge auszutauschen, da sich die meisten von uns ein halbes Jahr nicht persönlich hatten treffen können. Auch wenn das Aufstehen am Samstag einigen von uns etwas schwerfiel, schafften die 17 Vorstandsmitglieder es doch, pünktlich um neun Uhr mit der Sitzung anzufangen. Die vorherrschende Frage: Wie gehen wir mit Corona um? Die Unsicherheit, in nächster Zeit Events zu planen, ist natürlich ein wichtiges Thema. Einiges an Brainstorming später hatten wir allerdings genug Ideen gesammelt, um die nächste Zeit zu überbrücken; Online-Events, kleine Gruppenevents mit Abstand und natürlich jede Menge Pläne für „nach Corona“. Nach all den Diskussionen war eine Stärkung dringend nötig, die wir in einem nahe gelegenen Biergarten zu uns nahmen. Gute Stimmung machte auch die Brass-Musik, die von einem Konzert in der Nähe zu uns schallte. Die letzten Lieder konnten wir später von der anderen Seite eines Zauns auch miterleben.Auch sonntags beim Frühstück schwirrten uns die Köpfe, waren wir noch voll Tatendrang für den Rest unserer Amtsperiode und es wurde fröhlich weiter geplaudert. Wir machen uns also an die Arbeit und ihr könnt euch auf coole Aktionen gefasst machen!

Eure SJD-Bayern