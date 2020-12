14. Dezember 2020

Sieger des Wettbewerbs "Neugier wecken, Wurzeln entdecken" stehen fest

Das Kinderseminar ausfallen lassen? Kommt nicht in Frage! Die Kinderreferate des Landesverbands und der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) Bayern führten das „Alternative Kinderseminar“ durch. Coronabedingt war ein Präsenzseminar nicht möglich, daher gab es dieses Jahr ein besonderes Angebot. Alle acht- bis 14-jährigen siebenbürgischen Kinder, ob Einzelpersonen oder in Kulturgruppen organisiert, wurden aufgerufen, am Wettbewerb „Neugier wecken, Wurzeln entdecken“ teilzunehmen.

Bild von Aaron Modjesch, Gewinner der Altersstufe acht bis zehn Jahre Für die Altersstufen der acht- bis zehn- bzw. zehn- bis 14-Jährigen wurden Fragen in sieben Wissensgebieten gestellt. Je sieben spannende Fragen rund um Geschichte, Geografie, Persönlichkeiten, Kulinarisches, Märchen und Sagen, Brauchtum und allerlei Kurioses aus Siebenbürgen sollten die Teilnehmer animieren, sich mit dem „Land jenseits der Wälder“ (Transsilvanien) auseinanderzusetzen.



In dem Aufruf zur Teilnahme wünschten sich die Referenten, sich z. B. in der eigenen Tanzgruppe gemeinsam auf die Suche nach den benötigten Informationen zu machen. Bei der Beantwortung der Fragen waren das Internet und Lexika sowie die Befragung von Zeitzeugen durchaus hilfreich. Zur vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Thema Siebenbürgen sollten die Teilnehmer im zweiten Teil des Wettbewerbs ihre Kreativität unter Beweis stellen. Die Jüngeren durften ein Bild ausmalen, während die ältere Gruppe den Auftrag hatte, ein Bild mit dem Panorama Siebenbürgens, geprägt von Kirchenburgen und dem Karpatenbogen, zu erstellen.



Die Bewertung und Ermittlung der besten Beiträge erfolgte im Rahmen einer Videokonferenz der Referenten. Pro Altersstufe wurden die Platzierungen 1 bis 3 vergeben. Die sieben Antwortbögen waren schnell überprüft, allerdings wurde bei der Punktevergabe für die Kreativbeiträge viel diskutiert. Die Entscheidung fiel noch am gleichen Abend: Sieger der Altersstufe acht bis zehn Jahre ist Aaron Modjesch, aktives Mitglied der HOG Deutsch-Zepling, mit 75 von 77 möglichen Punkten. Für die Altersstufe zehn bis 14 Jahre gratulieren wir Hanna Lena Neumann, Mitglied in der Schülertanzgruppe Ingolstadt, zum Sieg mit 67 von 68 möglichen Punkten. Bild von Hanna Lena Neumann, Gewinnerin der Altersstufe zehn bis 14 Jahre Da eine gemeinsame, persönliche Preisverleihung aufgrund der aktuellen Situation leider nicht möglich ist, dürfen sich die Sieger über Post vom Kinderreferat freuen! Die Kulturgruppen, deren Kinder am Seminar teilgenommen haben, dürfen sich ebenfalls freuen: Für die besten drei Ergebnisse aller Einsendungen beider Altersstufen erhalten sie einen Geldpreis und einen SJD Burgi.



Die Referenten bedanken sich bei allen Teilnehmern und sind sehr erfreut über die großartigen Rückmeldungen zum Wettbewerb. Allen Gewinnern gratulieren wir herzlich! Ein herzlicher Dank geht an das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. für die Förderung unseres Projektes aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.



