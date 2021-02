Siebenbürgisches Jugendskilager am Hochkönig 2021 wird abgesagt

Wegen der aktuellen ungewissen Covid-19-Lage findet das 71. Siebenbürgische Jugendskilager vom 2. bis 10. April leider nicht statt. Aufgrund der schwierigen Bedingungen in diesem Jahr und der neuen Mutationen von Covid-19 ist es auch kurzfristig unklar, ob und wann wirklich etwas aufsperren kann bzw. zusperren muss.

Daher müssen wir schweren Herzens auch dieses Jahr unser Osterskilager in den urigen Selbstversorgerhütten der Mitterbergalm im Frühjahr absagen. Wir bitten um Verständnis und freuen uns – so es die Situation zulässt – auf ein Wiedersehen im Herbst 2021 beim 35. Nachtreffen am Hochkönig in Salzburg/Österreich – der Termin vom 1.-3. Oktober bleibt bestehen.Besucht uns auf unserer Webseite www.hkg-skilager.de , auf Facebook www.facebook.com/siebenbuergerjugendskilagerhochkoenig oder Instagram www.instagram.com/hkg.7buerger.jugendskilager – hier wollen wir mit Impressionen, Erinnerungen, Geschichten gern mit euch in Verbindung bleiben und freuen uns über eure Likes. Für Informationen und bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Lagerleitung, Kerstin Simon über E-Mail: lagerleitung [ät] hkg-skilager.de, Telefon: (00 43-6 64) 1 34 43 20, oder über www.hkg-skilager.de Wichtig ist, dass wir im Herzen verbunden und gesund bleiben! Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen auf der Mitterbergalm am Hochkönig.

Kerstin Simon