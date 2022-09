28. Europäisches Volksmusikkonzert in Korntal

Knapp 100 junge Musikanten und Sänger aus Estland, Belarus, der Tschechischen Republik und Deutschland stehen am 16. OKtober gemeinsam auf der Konzertbühne in Korntal.

„Wir wollen Brücke sein“ – unter diesem Motto veranstaltet die DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V. am 16. Oktober, 17.00-19.30 Uhr, in der Stadthalle Korntal einen völkerverbindenden Konzertabend. In den Originaltrachten ihrer Heimat stellen Volksmusikgruppen traditionelle und landschaftlich unverwechselbare Melodien vor. Dass Musik verbindet, wollen die Gruppen gegen Schluss des Konzertes zeigen, indem sie in bunter Zusammensetzung den europäischen Gedanken musikalisch umsetzen. Knapp 100 junge Musikanten, Sänger und Sängerinnen aus Estland, Belarus, der Tschechischen Republik und Deutschland werden gleichzeitig auf der Konzertbühne ein musikalisches Feuerwerk entzünden. Dies ist in dieser Form einmalig.Die Egerländer Familienmusik Hess aus dem Neckartal und die Saitenmusik Bayrisch Creme aus dem Chiemgau wirken ebenso mit wie das die Badische Bratwurschtmusig aus dem Schwarzwald. Aus Tallinn/Estland reist das Folkloreensemble Leigarid an, aus Minsk/Belarus das Folkloreensemble „Javor“, sowie die Dudelsack-Kapelle aus Ledce bei Pilsen/Tschechische Republik. Sie alle werden für ein abwechslungsreiches und hoffentlich unvergessliches Programm sorgen.Die Schirmherrschaft hat der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl, übernommen.Die Konzertkarten kosten 13 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Sie sind erhältlich unter www.reservix.de oder beim Veranstalter, der djo, Landesverband Baden-Württemberg, Telefon: (07 11) 625138, Fax: 0711/62 51 68, Email: zentrale [ät] djobw.de.

Hartmut Liebscher