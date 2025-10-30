



30. Oktober 2025

Münchner Klaviertrio gibt Benefizkonzert in München

Das Münchner Klaviertrio gibt am Samstag, den 8. November, um 19.30 Uhr im Festsaal des Künstlerhauses am Lenbachplatz ein Benefizkonzert zugunsten Münchner Problemschulen sowie bedürftiger Münchner Bürger.

Das Münchner Klaviertrio bei einem Benefizkonzert im November 2023 im Nymphenburger Hubertus-Saal in München, rechts der Cellist Gerhard Zank (diese Zeitung berichtete). Foto: Dorian Zank Das Musikensemble wurde 1982 vom Hermannstädter Cellisten Gerhard Zank gegründet. Es ist gleichzeitig ein Jubiläumskonzert: 40 Jahre Lions-Club München Marienplatz. Die frühere Regierungssprecherin Daniela Philippi wird die Laudatio halten. Auf dem Programm stehen Beethovens Trio in G-Dur op.1 / 2, Schuberts Adagio und Rondo Concertante D 487 für Klavierquartett sowie von Brahms das Trio in H-Dur op. 8 / Zweitfassung.



