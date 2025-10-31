



31. Oktober 2025

Ernst-Irtel-Gedenken und Konzert der „Līdertrun“ in Karlsruhe

Ernst Irtel (1917-2003), der siebenbürgische Musikpädagoge, Musiker und Komponist, steht im Mittelpunkt eines Konzertes, das von siebenbürgischen Künstlern, Verwandten und Weggefährten in Karlsruhe dargeboten wird. Nach einer erfolgreichen Premiere im Juli 2023 auf Schloss Horneck anlässlich seines 20. Todestages folgten 2024 in München und Nürnberg weitere Aufführungen. Nun wird auch das Karlsruher Publikum am Sonntag, 9. November, um 15.00 Uhr im Gemeindesaal der Markuskirche dieses außergewöhnliche Programm erleben können.

„De Lidertrun“ mit Angela Seiwerth auf Schloss Horneck, 2024. Foto W. Gohn-Kreuz Christian Duca, ein Neffe Irtels, wird den Lebensweg seines Onkels mit bisher teilweise unveröffentlichten Fotos und Dokumenten nachzeichnen. Der Star des Abends ist die Koloratursopranistin Marlene Mild, geboren in Mediasch, heute auf den großen Opernbühnen Deutschlands zu Hause. Auf dem Programm steht auch der ehemalige Solo-Cellist der Staatsphilharmonie Hermannstadt Georg Ongert. Begleitet werden sowohl Marlene Mild als auch Georg Ongert von Angela Seiwerth am Klavier. Ernst Irtel hat jedoch nicht nur als Komponist Bleibendes hinterlassen, sondern auch als Musikhistoriker. Mit dem Buch „Der junge siebenbürgische Musiker Carl Filtsch“ sorgte er dafür, dass das „siebenbürgische Wunderkind“ dem Vergessen entrissen wurde. Rolf Binder wird zwei Werke des Chopin-Schülers Filtsch spielen.



Nach der Pause folgt ein Auftritt des Ensembles „De Līdertrun". Karl Heinz Piringer, Hans Seiwerth und Michael Gewölb werden unter Mitwirkung von Angela Seiwerth diesmal siebenbürgisch-sächsisches Liedgut sowie Landler-Volkslieder in eigener Bearbeitung vortragen. Werner Gohn-Kreuz

Schlagwörter: Irtel, Gedenkveranstaltung, Konzert

