Jugendtanzgruppe Heidenheim siegt beim 28. Volkstanzwettbewerb

Am 29. Oktober fand der 28. Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) in Rothenburg ob der Tauber statt. Der Einladung folgte die Jugendtanzgruppe Heidenheim (JTG) mit einer stattlichen Zahl an Tänzern und Fans, sodass für die Anfahrt ein Bus notwendig war. Unter der Leitung von Ariane Dengel, Nadine Rill, Michael Wegmeth, Patrick Dengel und Philipp Wegmeth wurde die Gruppe aus Heidenheim mit Platz 1 belohnt.

Die siegreiche Jugendtanzgruppe Heidenheim beim Gruppenbild. Foto: Günther Dengel

Aus dem gesamten Bundesgebiet reisten 15 Jugendtanzgruppen nach Rothenburg an, um sich beim traditionellen Volkstanzwettbewerb der SJD mit einem ausgewählten Kürtanz und einem festgelegten Pflichttanz zu messen. Der gewählte Kürtanz der Heidenheimer JTG, die Polka „Achtung, fertig, los“, wurde mit acht Paaren dargeboten, der Pflichttanz, die „Schwäbische Tanzfolge“, mit vier Paaren.Es war keine „Routine“, wieder an das Niveau von 2019 anzuknüpfen, als der letzte Tanzwettbewerb stattfand. Diese Herausforderung wurde gemeistert, denn die Gruppe probte schon einige Wochen vor dem Wettbewerb viele Stunden im Vereinsheim der Siebenbürger Sachsen. Ein Dankeschön an Ariane Dengel und Nadine Rill, die bei der Aufbereitung der Choreographie beim Proben der Tänze tatkräftig mithalfen.Vor dem Start in den frühen Morgenstunden des Wettbewerbs war jedem Teilnehmer aus der JTG die „sportliche“ Anspannung anzusehen, wie bei einem Sportwettbewerb wollte jeder der Tänzer in der entscheidenden Minute das Beste geben.Mit der Startnummer 9 ging es für die Jugendtanzgruppe aus Heidenheim in die erste Tanzrunde. Der Kürtanz wurde der Jury und den Gästen präsentiert. Bereits nach den ersten Tanzrunden der anderen Tanzgruppen war allen Tänzern und den mitgereisten Gästen klar, dass aufgrund der bereits gesehenen Tänze die Entscheidung wieder mal eine spannende und knappe Angelegenheit werden würde, eben wie die Jahre davor. In der zweiten Tanzrunde wurde die Startnummer 11 für die JTG Heidenheim zugelost und es folgte der Pflichttanz.Zum Schluss war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Bekanntgabe der zu vergebenden drei Plätze wurde mit hoher Herzschlagfrequenz entgegengefiebert. Mehr als 200 junge Trachtenträger aus dem ganzen Bundesgebiet überbrückten die Wartezeit mit einem Gruppenbild und dem Aufmarsch aller Trachtenträger. Dabei sangen sie bekannte Lieder, tanzten gemeinsam und waren alle stolz, 2022 wieder dabei gewesen zu sein.Die Siegerehrung ergab in der Darbietung vom Pflichttanz „Schwäbische Tanzfolge“ und den nachfolgend genannten Kürtänzen den ersten Platz: für die Siebenbürgisch-Sächsische JTG aus Heidenheim mit „Achtung, fertig, los“. Platz zwei ging an die JTG Bibe­rach mit „Ceux de la Vallée“ und Platz drei an die JTG Augsburg mit „Öufi-Tanz“. Zusammenfassend ist festzustellen, dass es allen jungen Tänzern und den Organisatoren (SJD) gelungen ist, „am Puls der Zeit zu bleiben“. Das zeichnete sich insbesondere dadurch aus, dass der gesamte Wettbewerb zum ersten Mal als Live-Stream online über Youtube weltweit verfolgt werden konnte. Danke für dieses tolle Angebot! Es folgte ein stimmungsvoller Ball mit „Schlager Taxi“, bei dem die gesamte Jugend der Siebenbürger Sachsen unter Beweis stellte, dass sie bis in die frühen Morgenstunden feiern kann.

Günther Dengel