"Shake it" – Ostereierfärben in Köln

Das Landesjugendreferat der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen und die Kreisgruppe Köln veranstalteten am Karfreitag, dem 7. April, ein Ostereierfärben für Jung und Alt. Auch in diesem Jahr fanden sich mehrere Kinder samt ihren Eltern und Großeltern, insgesamt 19 Personen, im Vereinshaus der Kreisgruppe Köln ein.

Rege Aktivitäten beim Ostereierfärben in Köln. Foto: Winfried Göllner

Im großen Garten des Vereinshauseses wurden zunächst kleine Blätter und Blüten gesammelt, welche später auf ein Ei gelegt, mit einem Strumpf umwickelt und in der traditionell siebenbürgischen Färbetechnik mit roten Zwiebelschalen gefärbt wurden. Während die ersten Eier bereits kochten, wurden die mitgebrachten Schürzen umgelegt und mit großer Begeisterung mit alternativen Färbetechniken experimentiert. Gefärbt wurde in den Farben blau, rot, gelb, grün, oder mehrfarbig. Mittels Lebensmittelfarbe und Reis sowie einem Kunststoffbecher, in welchen die gekochten Eier gelegt wurden, erhielten die Eier unter lebhaftem Schütteln („Shake it“) ein gesprenkeltes Farbkleid. Zwischendurch stärkte man sich mit dem ein oder anderen kaputten Ei, bevor das Mittagessen mit Grillgut und Salaten eingenommen wurde. Danach gab es Kaffee und Kuchen, es wurde gemeinsam alles aufgeräumt, die gefärbten Eier wurden verteilt. Zur Überraschung der Kinder gab es neben den gefärbten Eiern auch leckere Schokoeier, die im Garten gesucht und anschließend mitgenommen werden konnten.Für die Unterstützung bei der Ausrichtung durch Klara Uhlemann, Vorstandsmitglied der Kreisgruppe Köln, ein herzliches Dankeschön und ebenfalls ein großes Dankeschön an alle hilfreichen Hände in der Küche, die gebacken und Salate vorbereitet haben.

Winfried Göllner