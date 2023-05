Heimattag 2023: Programm für unsere Kleinsten und fast Großen

Auch in diesem Jahr gibt es für die Kleinsten unter uns beim Heimattag in Dinkelsbühl einiges zu entdecken.

Am Samstag, demfindet von 10.00 bis 13.00 Uhr Modellraketen bauen und starten in der Jugendherberge Dinkelsbühl statt. Wenn alle Kinder dann bereits abgehoben sind, geht es von 13.00 bis 19.00 Uhr auf die Hüpfburg vor dem katholischen Münster, wo die Kinder langsam wieder auf die Erde kommen können. Um 14.00 Uhr können die Kleinen dann bei „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ im großen Schrannenfestsaal vorbeischauen. Entweder als Star auf der Bühne oder als laut anfeuerndes Publikum.Am Pfingstsonntag, demsteht etwas ganz Besonderes an. Denn von 10.00 bis 13.00 Uhr können die Kinder einen Zauberer in der Altstadt von Dinkelsbühl antreffen, der durch die Straßen zieht. Anschließend findet um 13.00 Uhr das Clownskonzert „Das Pling im Brumm“ mit Musikclown Ingrid Hausl im Spitalhof (Konzertsaal) statt. Dort ist lautes Lachen vorprogrammiert. Von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr können sich alle, die vor Lachen schon Tränen verloren haben, diese auf der Hüpfburg beim Festzelt auf dem Schießwasen wieder etwas trocknen. Falls an dem Wochenende bereits genug Action war, kann man hier auch in Ruhe Spiele spielen und basteln. Wie ihr seht, wird es den Kleinsten und fast Großen unter uns an diesem Wochenende nicht langweilig. Also kommt vorbei!

Jessica Pelger

Kinderprogramm mit Musikclown Ingrid Hausl

Am Sonntag, dem13.00 Uhr, findet im Spitalhof (Konzertsaal) in Dinkelsbühl das Konzert „Das Pling im Brumm“ mit Musikclown Ingrid Hausl statt.Es ist riesig, schwer und brummt richtig schön: Das Fagott. Warme Klänge und dunkle Töne, die sich wie eine Wärmflasche auf den Bauch legen können. Aber was ist das? Ein freches Pling hat sich irgendwo in dem Instrument versteckt. Warum stört dieser fiese Ton das tiefe Brumm? Immer der roten Nase nach und schon betrachtet man die Welt von einer anderen Seite, so dass aus zahlreichen Sachen unzählige Dinge herauspurzeln: Rhythmus und Melodie, Hoch und Tief, Sanft und Wild, Lustig und Traurig. Und dass so eine Entdeckungsreise ansteckt zum Staunen, Mitmachen und Mitlachen ist doch klar!